Полезная провокация. Как развить в ребёнке качества предпринимателя

История и существующая в Украине система образования привели к тому, что уровень предпринимательской культуры в стране невысок. Бизнесменов отличает здоровый авантюризм и умение оценивать риски, нам же ещё с советских времён внушают, что нужно окончить школу с хорошими оценками, затем получить диплом и найти стабильную работу.

Для предпринимателя важны критическое мышление, любознательность и творческий подход. Но большинство из нас в период становления личности не выбирает, что учить и чем заниматься, живя при этом в мире VUCСА. Эта аббревиатура расшифровывается как «изменчивость», «неопределённость», «сложность», «ограничения» и «неоднозначность», а наши дети всё ещё учатся по модели «правильных ответов» и однозначного оценивания.

Решай сам

Чтобы воспитать в ребёнке предпринимательские качества, можно взять на вооружение методики прогрессивных образовательных систем. К примеру, дети могут учиться, отвечая на вызовы. Это даст возможность благодаря возникшей потребности или интересу научиться структурировать, фокусироваться, анализировать. Обучение от запроса подразумевает, что ребёнок учится понимать, какой информации не хватает, ставить цель и задавать правильные вопросы. Методика конструктивной неудачи повышает толерантность к собственным ошибкам, учит делать выводы и принимать решения. В конце концов, можно дать ребёнку свободу проявления и выбора. К примеру, в проектной работе в одной группе работают дети, сильные в точных дисциплинах, с талантливыми в креативных сферах. Это учит их ценить различия, выявлять и развивать свои сильные стороны.

Я никогда жёстко не регламентирую увлечения моих детей. Это по-разному на них влияет: средний сын менял увлечения, а младший упорно занимается выбранным видом спорта. Хотя я иногда вижу, что он ему не нравится, всегда говорю: «Решай сам». Бывает, что сын просит совета: что лучше — убрать в квартире или пойти на тренировку? Я оставляю решение за ним. С одной стороны, если он пропустит тренировку, у него перестанет получаться и будет всё меньше мотивации заниматься спортом. Но уборку тоже можно спланировать так, чтобы и на неё хватило времени. Я рассуждаю, а не принимаю решение за детей, и это тоже подталкивает их к рассуждениям. Если их решение не совпадёт с моим, я не буду переубеждать.

Запретные приёмы

Все родители сталкиваются с ситуацией, когда 3-4-летний малыш хочет помочь. Конечно, взрослому будет легче и быстрее всё сделать самому, но, отмахиваясь от помощи, мы губим инициативу. Я всегда была готова пожертвовать скоростью и качеством выполнения задания, лишь бы не погубить стремление к деятельности.

Следующий важный принцип в общении с подростками — не играть в самого умного. Многие знакомые удивляются тому, чем со мной делятся дети, насколько они откровенны, а ведь я просто умею слушать. Не судить и оценивать, а рассуждать. Когда я делюсь своей точкой зрения, всегда добавляю: «Но, может быть, это и не так». При этом важно не играть, а реально рассматривать разные варианты и аргументированно говорить о том, какой больше нравится. Это, как мне кажется, даёт возможность научиться анализировать.

Я категорически против денежных отношений с детьми, ни разу не платила им за домашнюю работу. Моя позиция проста: все мы живём в нашем общем доме и хотим, чтобы он был красивым и комфортным, поэтому должны его поддерживать на волонтёрских началах, а волонтёрство — очень хорошее качество.

Вводить в семье финансовое поощрение опасно, потому что тем самым мы подавляем способность ребёнка что-то делать добровольно, он начнёт везде искать выгоду

Но предпринимательство часто связано с тем, что поначалу выгоды нет, а есть интерес, драйв, стремление делать своё дело. Желание немедленного вознаграждения вредно. Так можно воспитать наёмного работника, который ждёт, что ему заплатят, но не предпринимателя, который готов рискнуть и проиграть, а потом встать и пойти дальше.