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Главная » Мнения » Век богатства не видать. Как в Украине вырастить поколение этичных предпринимателей
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Век богатства не видать. Как в Украине вырастить поколение этичных предпринимателей

Век богатства не видать. Как в Украине вырастить поколение этичных предпринимателей

Сейчас в Украине финансовыми рычагами владеют люди, которым эти рычаги доверять нельзя

25.07.18 35
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Киоск «Союзпечати», почта, нотариус, ЖЭК — со всеми нужно сегодня встретиться и договориться о сдаче вторсырья, мотивировав это тем, что я избавляю их от необходимости самостоятельно переть хлам к мусорнику.

1988 год. В школе сказали принести макулатуру. Объяснили: КПСС позарез нужна бумага, наверное, чтобы продвигать идею мира во всём мире. Худосочные пачки газет, доставляемые в школьный двор одноклассниками, казались мне жалкими. Я отнёсся к партийному заданию серьёзно — обошёл окрестные организации, продуцировавшие макулатуру, и договорился, что в определённый день недели буду забирать бумагу. За месяц я стал обладателем более 200 кг вторсырья.

Сейчас я понимаю, что придумал неплохой бизнес-проект как для 12-летнего подростка. В те времена за макулатуру давали «дефицит» — туалетную бумагу, талоны на парфюмерию, книги из серии «Жизнь замечательных людей». Всё это можно было с выгодой продать на чёрном рынке. Почему я бесплатно отнёс макулатуру в школу, а не сдал в пункт приёма вторсырья? Я знал, как это сделать, и нуждался в деньгах. Но нет…

Сложно поспорить с Робертом Кийосаки: причина — в отсутствии финансовой грамотности. Меня обучали математике, объясняли базовые принципы экономики, но никто и никогда не учил ставить финансовые цели и достигать их. Сама идея стремления к заработку была под запретом, как и разговоры о сексе. Мои родители были респектабельными людьми — чиновниками областного уровня, мечтали, что я стану университетским профессором. Мысль о том, что сын вырастет «рвачом», пугала их.

Некоторые из моих однокашников занимались бизнесом (чаще всего в виде банальной спекуляции, перепродажи ширпотреба). Равно как и сексом. Это были «трудные подростки» — не преуспевшие в академических дисциплинах и плохо социализированные. Обществу не удалось подавить в них «врождённые» инстинкты — карабкаться наверх, добиваться влиятельности любым путём. Они не задумывались об этичности своих действий, поэтому сумели в 90-е сколотить начальный капитал.

Одного из них впоследствии нашли повешенным в принадлежавшей ему гаражной СТО. Другого — умершим в ванной от передоза после яркой вечеринки. Некоторых вовсе не нашли. Но самые умные и изворотливые выжили. Именно этот факт объясняет то, что в нашей стране финансовыми рычагами влияния владеют преимущественно люди, которым эти рычаги нельзя доверять ни в коем случае.

Изменить сложившийся в результате естественного отбора 90-х пазл можно единственным путём — при помощи искусственного отбора вырастить поколение предпринимателей, которые в бизнесе будут не менее изворотливы, чем предшественники, но при этом им не будут чужды этика и общечеловеческие ценности.

Лично я давно оставил мечты разбогатеть

Сколько бы попсовые бизнес-тренеры ни твердили «всё дело в мышлении, возьми и сделай», не верю я, что 40-летнего человека можно научить игре на скрипке, как бы он этого ни хотел. Если начать в семь лет, то да. Яшу Хейфеца сделать удастся не из каждого, но лабуха, который игрой на свадьбах сможет заработать на сносную жизнь, — вполне.

Я же тот, кто есть. Бизнес-астроном. Человек, изучающий предпринимательство и описывающий его, но при этом остающийся бесконечно далеко от наблюдаемых им миров. Но когда мой сын с восторгом рассказывает, как приходит в день свежего завоза на секонд, выбирает практически неношеные брендовые вещи и продаёт их на OLX с десятикратной наценкой, я по-доброму завидую ему.

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