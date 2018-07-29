Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям
Анна Симонян
политолог
Анна Симонян политолог

Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям

Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям
Фото: Комсомольская правда

В Армении происходят действительно удивительные, почти сказочные для украинцев события: коррупционеры отправляются в тюрьмы, а в бюджет возвращаются миллионы

29.07.18 409
1100

Вчера суд в Ереване арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Он обвиняется по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что "по предварительному сговору с иными лицами свергнул Конституционный строй Республики Армения".

Речь идет о событиях 1 марта 2008 года, когда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения. 

Вся эта удивительная  для украинцев история происходит с подачи Николы Пашиняна, ранее лидера протестов, ныне - премьер-министра.

Кстати, он отсидел срок именно за беспорядки 1 марта. Тогда он он был оппозиционным журналистом. Пашиняна объявили в розыск как одного из организаторов беспорядков. В 2009 году он сдался властям и получил семилетний срок, однако через два года был амнистирован. 

И вдруг, Пашинян - фактически политический неудачник, на последних выборах набравший всего 7%, вдруг стал мессией, который в неравной схватке с властью победил ее . Ничего не напоминает из украинской истории? Почему же у Пашиняна получилось, а у представителей новейшей украинской истории нет? 

В свою команду он взял преподавателей университетов, сделав правительство самым молодым за всю историю Армении. Молодые, амбициозные, без какой-либо четкой стратегии развития страны, но с особым видением. 

С одним из членов команды Пашиняна мне удалось пообщаться в октябре 2017 года в кулуарах Межпарламентской ассамблеи “Евронест”(Киев). На то время оппозиционный депутат Мане Тандилян неутешительно рассказывала о беспросветном будущем армянского парламента, жесткой цензуре, давке на оппозицию и о желании всё поменять. Сейчас она министр труда и социальных вопросов и говорит, что работы не убавилось, вместе с властью пришла и большая ответственность. 

42 млн долларов! Столько правительство Никола Пашиняна смогло стрясти с олигархов и их окружения

Это почти половина всего бюджета страны. Затянули пояса всем, начиная от бывшего охранника экс-президента, у которого нашли 4 млн долларов, заканчивая братом того же злосчастного Саргсяна, который вернул в казну 1,6 млн «зеленых». 

Позабавила история, которой Пашинян поделился Facebook. "На встрече с одним из коллег из ЕС я выразил недоумение в связи с тем, что Евросоюз не увеличивает размеры помощи, предусмотренные для Армении, в ответ чиновник удивился, заявив, 10 миллионов евро увеличили… А я сказал, что, поскольку в рамках различных уголовных дел мы уже сгенерировали 42 миллиона долларов, если хорошенько потрясти одного из наших коррупционеров, из его карманов примерно столько и выпадет". 

Ходить на работу пешком или с водителем, отчитываться о проделанной работе через прямой эфир в фейсбук: Пашинян не изменяет своим привычкам. Когда он выдвигается на работу, дороги не перекрывают и улицы не блокируют. 

А еще, он, как и 20 тысяч армянских семей, отправил своего 18-летнего сына служить в армию. И не куда-нибудь в охрану здания министерства обороны в Ереване, а на территорию Нагорного Карабаха. 

Как бы то ни было, но чудо в Армении произошло. И этому не помешали ни отсутствие четкой стратегии, ни, увы, пока полная импотенция в выборе внешнеполитического курса развития. Я не знаю, сколько Пашинян будет у власти, но действие той прививки отстаивания своих прав, которую он сделал армянам, продлится еще долго. 

11
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Депутаты обжаловали в Конституционном суде электронное декларирование доходов антикоррупционеровМэра Сколе задержали за взяткуВ крупных денежных махинациях в Укрзализныце обвинили пятерых человек
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15464
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12692
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9846
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17566
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12361
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21523
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11410
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23596
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8771
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7382
  1. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 4786 / 6254
  2. С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины 2349 / 3002
  3. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 2071 / 2419
  4. Кобзон впал в кому, - СМИ 1986 / 2315
  5. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 1978 / 2393
  6. Канада вооружит Украину на $7,25 миллионов 1443 / 1752
  7. Эйнштейн оказался прав: ученые подтвердили теорию сверхмассивной черной дыры 1251 / 3182
  8. Гибридная дружба. Зачем Кремль направил в Беларусь посла-"диверсанта" 1206 / 1474
  9. Сергей Скрипаль не может разговаривать 1148 / 3083
  10. В Киеве проходит Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата 1008 / 1164
  1. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 7 / 2419
  2. В Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке 6 / 684
  3. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 6 / 6254
  4. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 6 / 2393
  5. С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины 5 / 3002
  6. Вселенский Патриарх отказался отмечать в РФ юбилей крещения Киевской Руси 4 / 723
  7. Канада вооружит Украину на $7,25 миллионов 4 / 1752
  8. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 4 / 15464
  9. В Киеве появились граффити Бэнкси, - соцсети 3 / 908
  10. Сам по себе вирус. Почему одиночество заразно, и как с ним бороться 3 / 456
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.