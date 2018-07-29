Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям

В Армении происходят действительно удивительные, почти сказочные для украинцев события: коррупционеры отправляются в тюрьмы, а в бюджет возвращаются миллионы

Вчера суд в Ереване арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Он обвиняется по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что "по предварительному сговору с иными лицами свергнул Конституционный строй Республики Армения".

Речь идет о событиях 1 марта 2008 года, когда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Вся эта удивительная для украинцев история происходит с подачи Николы Пашиняна, ранее лидера протестов, ныне - премьер-министра.

Кстати, он отсидел срок именно за беспорядки 1 марта. Тогда он он был оппозиционным журналистом. Пашиняна объявили в розыск как одного из организаторов беспорядков. В 2009 году он сдался властям и получил семилетний срок, однако через два года был амнистирован.

И вдруг, Пашинян - фактически политический неудачник, на последних выборах набравший всего 7%, вдруг стал мессией, который в неравной схватке с властью победил ее . Ничего не напоминает из украинской истории? Почему же у Пашиняна получилось, а у представителей новейшей украинской истории нет?

В свою команду он взял преподавателей университетов, сделав правительство самым молодым за всю историю Армении. Молодые, амбициозные, без какой-либо четкой стратегии развития страны, но с особым видением.

С одним из членов команды Пашиняна мне удалось пообщаться в октябре 2017 года в кулуарах Межпарламентской ассамблеи “Евронест”(Киев). На то время оппозиционный депутат Мане Тандилян неутешительно рассказывала о беспросветном будущем армянского парламента, жесткой цензуре, давке на оппозицию и о желании всё поменять. Сейчас она министр труда и социальных вопросов и говорит, что работы не убавилось, вместе с властью пришла и большая ответственность.

42 млн долларов! Столько правительство Никола Пашиняна смогло стрясти с олигархов и их окружения

Это почти половина всего бюджета страны. Затянули пояса всем, начиная от бывшего охранника экс-президента, у которого нашли 4 млн долларов, заканчивая братом того же злосчастного Саргсяна, который вернул в казну 1,6 млн «зеленых».

Позабавила история, которой Пашинян поделился Facebook. "На встрече с одним из коллег из ЕС я выразил недоумение в связи с тем, что Евросоюз не увеличивает размеры помощи, предусмотренные для Армении, в ответ чиновник удивился, заявив, 10 миллионов евро увеличили… А я сказал, что, поскольку в рамках различных уголовных дел мы уже сгенерировали 42 миллиона долларов, если хорошенько потрясти одного из наших коррупционеров, из его карманов примерно столько и выпадет".

Ходить на работу пешком или с водителем, отчитываться о проделанной работе через прямой эфир в фейсбук: Пашинян не изменяет своим привычкам. Когда он выдвигается на работу, дороги не перекрывают и улицы не блокируют.

А еще, он, как и 20 тысяч армянских семей, отправил своего 18-летнего сына служить в армию. И не куда-нибудь в охрану здания министерства обороны в Ереване, а на территорию Нагорного Карабаха.

Как бы то ни было, но чудо в Армении произошло. И этому не помешали ни отсутствие четкой стратегии, ни, увы, пока полная импотенция в выборе внешнеполитического курса развития. Я не знаю, сколько Пашинян будет у власти, но действие той прививки отстаивания своих прав, которую он сделал армянам, продлится еще долго.