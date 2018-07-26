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Главная » Мнения » Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания

Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания
Фото: УНИАН

Какие бы предложения ни выдвигались как по горячим следам резонансного ДТП, так и на холодную голову – они все обречены остаться в статусе пожеланий

26.07.18 1010
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В бегущей строке телеканала случайно встречаются подряд две новости.
Первая: водителю Hummer, сбившему насмерть 10-летнюю девочку объявлено еще одно подозрение. Вторая: на руках населения Украины находится 1 млн единиц зарегистрированного оружия.

При этом мы все отдаем себе отчет, что автомобили, которые становятся причиной многочисленных смертей на дорогах, хотя и зарегистрированы по всем правилам, но не входят в статистику средств индивидуальной защиты. Очевидно, если бы имелись какие-то подсчеты о находящихся в распоряжении граждан средств нападения, тогда легковому автомобилю точно нашлось бы место в этом списке. 

На дорогах Украины, свободной от оккупации, погибает больше людей, чем на линии фронта. И если во втором случае смерть выглядит как доблесть, то в первом – как глупость или подлость.     

Их можно даже назвать жертвами гражданской войны – не только потому, что в большинстве своем участники ДТП со смертельным исходом являются гражданскими лицами. А также по той причине, что состязания в скорости, в пренебрежении правилами дорожного движения и умышленном отказе соблюдать технику безопасности имеют все признаки гражданской войны. Это не только массовая вовлеченность мирного населения, но и неприкрытые экономические интересы отдельных групп. Кто ничего не теряет, а только приобретает от того, что владельцы автомобилей премиум-класса убивают людей: адвокаты, врачи, полицейские, прокуроры, судьи. Ну и в какой-то мере сотрудники СМИ. 

Бывает, в выигрыше остаются родственники погибших, которые дают согласие на денежную компенсацию. Но их точно нельзя включать в список выгодоприобретателей смертельных ДТП из-за того, что откупные они получают единоразово, а суммы, которыми оценивается смерть близких людей, намного меньше тех, которые получают адвокаты, врачи, полицейские, прокуроры, судьи, обеспечивающие своими решениями покой и сытую жизнь виновникам ДТП. 

Что касается людей низшего класса – владельцев автомобилей, которые являются для них средствами передвижения или копеечного заработка, но не инструментами самоутверждения и признаками высокого общественного статуса, то ДТП с их участием получают громкий резонанс только в случаях массовой гибели людей. И к тому же цепочка «адвокаты – врачи – полицейские – прокуроры – судьи» здесь не имеет шансов для дополнительных бонусов, связанных с их профессиональной деятельностью. 

Есть одно универсальное правило, одинаково эффективно действующее в государствах, находящихся на разном уровне экономического развития и придерживающихся самых разных форм правления, демократических или автократических, не суть важно: закон один для всех. Что применительно к предмету нашего разговора означает неотвратимость наказания. 

Адвокаты, врачи, полицейские, прокуроры и судьи – они во всем мире существуют. Но чтобы систематически извлекать материальную выгоду от ДТП со смертельным исходом, в цивилизованном мире законное право имеют на это только адвокаты.      

Не теряет популярности идея ужесточения наказания за преступление. Но если не работает главный принцип правосудия, который заключается в том, чтобы никто не мог уйти от ответственности за содеянное – повторяюсь: никто –  нет никакого смысла заводить разговор об ужесточении наказания, кроме одного – самому увеличить личную популярность. 

Очевидно, следует задуматься над тем, чтобы денежная компенсация родственникам погибших не становилась индульгенцией, а была обязательной. И чем моложе погибший, тем выше сумма, которую должен выплатить виновник ДТП. Такое правило должно полностью исключить для них возможность избежать тюремного наказания – мы же не выпускаем убийц на свободу только на том основании, что близкие их жертв больше претензий к ним не имеют. 

Любой водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом, опасен для общества

Если мы с такими изменениями в Уголовном кодексе сможем сократить количество смертей, за это следует бороться. А если обсуждать и вздыхать, и грозить взять под контроль – этим мы точно ничего не добьемся.    

И, безусловно, стоит подумать о конфискации транспортного средства, и продаже его через аукцион, и о передаче вырученных средств родственникам и близким пострадавших. 

Но какие бы предложения ни выдвигались как по горячим следам резонансного ДТП, так и на холодную голову – они все обречены остаться в статусе пожеланий. И не только потому, что трудно представить себе народных депутатов, которые поддержат принцип ужесточения наказания для социально близких групп населения. А по той простой причине, что не может закон, которым пренебрегают во всех случаях, вдруг начнет работать в одном единственном. Так не бывает и так не будет.   

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