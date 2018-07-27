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Главная » Мнения » Крестные ходы. Сколько для Украины продлятся автокефальные ожидания
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист
Крестный ход в Киеве

Крестные ходы. Сколько для Украины продлятся автокефальные ожидания

Крестные ходы. Сколько для Украины продлятся автокефальные ожидания
Фото: УНИАН

Нынешняя годовщина крещения Киевской Руси славна не юбилейной датой – 1030 лет со времени знаменательного события, - а теми чаяниями, которые с ней связывались

27.07.18 80
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К 28 июля, дню смерти Владимира Великого, на который намечен Крестный ход УПЦ КП, в Украине ждали вручения Томоса – указа Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской поместной православной Церкви.

Этой перспективой власть, клирики и миряне – и те, кто приветствовал такую самостоятельность, и те, кто не был ее поклонником, - жили последние три месяца. С тех пор, как президент Порошенко сообщил о том, что Украина «как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви». За неделю до этого «рубикона» глава УПЦ КП патриарх Филарет эти ожидания остудил: Томоса к указанному сроку ждать не следует. 

Ситуация неопределенности в этом вопросе никак не меняет сценария торжественного шествия с хоругвями в направлении Владимирской горки: в этом году все должно пройти примерно так же, как и в прошлом. Прихожане двух патриархатов будут разведены по разным дням: Московского пройдут Крестным ходом 27 числа, Киевского – днем позже.

Визуально все будет красиво: полно парчи, величия и вдохновенных лиц, пытающихся узреть Бога. Если обойдется без провокаций – замечательно. Однако если даже на улицах противостояния не будет, избежать его вообще все же не удастся. Оно развернется в комментариях и интерпретациях, которые наводнят медиа и страницы соцсетей. Сегодня тихие, но очень драматичные битвы за «свою Церковь» (и против нее) разворачиваются именно здесь.

В определенном смысле положение дел с автокефалией вполне соответствует общей модели нынешнего существования Украины: ни мира, ни войны

Ну, то есть, на восточных границах – стреляют и гибнут, зато на остальной территории – мир, солнце, местами осадки в виде дождя). А в целом - одно сплошное пролонгированное ожидание.

Применительно к Донбассу мы ждем внешних (из Брюсселя, Вашингтона, Москвы) решений, которые бы изгнали оттуда моторолл, после чего государство приросло бы своими же территориями и людьми – не слишком, впрочем, лояльными в большинстве своем к Киеву.

Применительно к Церкви – вердикта Константинополя, который бы наконец помог украинскому православию избавиться от пут Московского патриархата, превратив остаток последнего на территории страны, как выразился патриарх Филарет, в сравнительно небольшую Церковь, не имеющую влияния. Донбасские ожидания живут годами. Вопрос: сколько для Украины продлятся ожидания «автокефальные»?

Не слишком ли мы оптимистичны здесь в своих прогнозах? И какие риски существуют, если дарование вожделенного Томоса растянется на многие месяцы, а хуже – годы?

Апрельские тезисы Порошенко были полны радужных надежд или, по крайней мере, того, что за них выдавалось. Но уже в майских речах пыл его поутих. Патриарх Константинопольский и синод Вселенского патриархата должны наконец принять решение относительно предоставления Томоса, говорил президент. В июле поменялась и эта, сама по себе не слишком убедительная, риторика.

Порошенко сформулировал: «Ситуация не простая. Противодействие - масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что Томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить - молиться, и верить и бороться». Правда, добавил: «Нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине является именно такой идеей».

Сейчас гадают: не может ли константинопольское благословение подоспеть ко Дню Независимости? 

Но и здесь, однако, полной уверенности нет. Патриарх Филарет уверяет, что «Томос будет предоставлен уже в этом году». А тот факт, что все затягивается, объясняет процедурой: Варфоломей и его представители должны проинформировать о решении все поместные церкви. «По результатам объезда делегация должна подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение», - говорит предстоятель УПЦ КП.

Представители УПЦ Московского патриархата, противники автокефалии, напротив, считают, что из заявлений и действий Константинополя нельзя вычитать никакого обещания Томоса. И предпринимают яростные попытки доказать, что противников самостоятельной Церкви в Украине чуть ли не больше, чем ее сторонников. СМИ, близкие к этим кругам, сообщают о 400 тысячах обращений от верующих, направленных в Фанар, резиденцию Константинопольского патриарха. И одновременно заявляют о том, что власти препятствуют мирянам УПЦ МП приехать в Киев, чтобы принять участие в Крестном ходу.

Иными словами, если 27 июля картинка будет недостаточно массовой, то в этом будет виновата власть. В прошлом году, кстати, данные полиции и представителей этой Церкви о числе участников подобного мероприятия разошлись на порядок. Правоохранители насчитали 10 тысяч человек, церковники – 100 тысяч.

Ситуация с автокефалией, замершей в мертвой точке, делает уязвимой фигуру Порошенко. Именно он перевел проблему Томоса из разряда сугубо церковной в разряд государственной и даже геополитической. Он назвал автокефалию «одним из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности». Он установил слишком быстрый таймер для реализации этой задумки. И теперь, если предоставление Томоса затянется до президентских выборов, это будет его личным поражением. И возможно, не только в фигуральном смысле. Но еще хуже – другое.

Бесконечные отсрочки с Томосом открывают широкое поле для спекуляций на этой теме

Российские пропагандисты наверняка не упустят возможности разыграть эту карту по максимуму. А та медийная шумиха, что развернулась в преддверии 1030-й годовщины крещения Киевской Руси, может оказаться всего лишь предтечей более жестких акций.

В конце концов, слова главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Иллариона (Алфеев): «Представьте себе, что произойдет, если раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь», - можно истолковать и как один из сценариев возможных провокаций. Весьма выгодных для Москвы. Если такое произойдет, патриарх Варфоломей, хотя бы он даже и являлся сторонником идеи украинской автокефалии, вряд ли сможет доказать целесообразность ее реализации иерархам других поместных Церквей.

Такой поворот событий внесет еще большую смуту украинское православие. И мы и впредь будем обречены на то, чтобы каждый год наблюдать раздельные Крестные хода. Опасаясь разного рода провокаций со стороны тех, кому выгодно, чтобы Украина пребывала в состоянии раскола бесконечно долго. А желательно всегда.

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