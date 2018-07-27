ДТП и мажоры. Проскочит ли власть перекресток на красный

Каждое следующее ужасное ДТП с пострадавшими и тем более погибшими снова и снова заставляет нас сжимать кулаки: «Ну сколько можно! Когда же вы, наконец… Неужели ваши близкие не ходят рядом с нами по тем же самым улицам, неужели вы чувствуете себя в безопасности!»

А уж пострадавшие на пешеходном переходе, на «зеленый» для пешеходов и тем более на тротуаре – это просто за гранью понимания. И тем не менее уже можно говорить о том, что такие вещи стали системой.

Точно также как в Украине небезопасно вести бизнес – потому что никто не гарантирует вас от рейдерской атаки или «наезда» с целью вымогательства со стороны государственных структур, небезопасно болеть – потому что никто не гарантирует, что необходимая помощь будет оказана вовремя и в полном объеме. И точно также уже можно констатировать, что небезопасно элементарно ходить по улицам. Пешеходам. Даже соблюдая правила дорожного движения. В столице.

Самая простая и понятная реакция – это злость на водителя-виновника ДТП. Обычно она тут же начинает отталкиваться от подробностей, его характеризующих.

Пьяный за рулем, или под воздействием наркотических веществ – классика.

Молодой, да на дорогой машине – мажор, еще одна классика. Этот вариант подразумевает еще и наличие высоких покровителей, то есть возможность избежать наказания.

Власть и конкурирующие за нее группировки тут же радостно подхватывают информационный повод с ДТП, в котором участвует «мажор». Это удобно, это выгодно. Позволяет свести счеты, особенно если можно указать пальцем на кандидата в покровители, особенно если он представитель «чужого» лагеря. Позволяет приподнять крышку народного негодования и спустить пар сословной (давайте уж называть вещи своими именами) неприязни, направив весь накопленный гнев против конкретного представителя имеющих власть или достаток.

Достаток в нищей воюющей стране, дорогая машина и даже свой бизнес у совсем еще молодого человека – откуда? Значит, заработал на все это не сам, значит, точно «отмажут» – потому что точно есть кому и за что.

И сразу за этим предлагается выход: суд Линча, на месте. Единственный вариант. Пусть знают! Пусть боятся. Звучит все чаще.

Само по себе появление и растущая популярность такой точки зрения – еще один признак нарастающей слабости Государства. В случае развития такого сценария речь идет о потере Государством монополии на насилие. Как только одни граждане начнут самостоятельно расправляться с нарушителями законов и правил, а те в свою очередь будут готовы дать отпор, вооружившись или окружив себя охраной, на улицах возобладает право сильного (вместо декларируемой нынче хотя бы в качестве желательной силы права). И сразу же встанет вопрос, теперь еще и в этой плоскости: а зачем мы платим налоги и содержим такое Государство, такую Власть, если теперь и это тоже мы должны делать сами?

Сама повторяемость, систематичность ДТП с пострадавшими на пешеходных переходах и тротуарах, ДТП с проездом машин на красный запрещающий знак светофора – тоже проявление слабости Власти. Она после предыдущего раза (после предыдущих раз!) ничего не сделала чтобы никогда больше – что это, если не слабость или не преступное невыполнение своих обязанностей?

Есть данные, что в нашей стране только каждый пятый виновный в смертельном ДТП садится в тюрьму. Пожалуйста, перечитайте еще раз это предложение. Речь идет о виновных в смертельных ДТП!

Каков процент тех, кто нарушает правила, в том числе едет на «красный», реально понесет наказание? Хотя бы оплатит штраф?

Какая разница, по большому счету, мажор (или даже чиновник) за рулем машины, выехавшей на «красный» или обычный человек, в очередной раз решивший, что как-нибудь проскочу, и так сойдет? Для погибшего и его родных, по большому счету, это не имеет такого уж большого значения. Мажору, представителю власти просто проще и дешевле «порешать».

Да, теоретически, если человеку «решение вопроса» будет стоить все, что есть у него или его семьи, то он двести раз подумает, давить ему пешеходов или нет. А чиновник-мажор вообще не думает, едет себе, как придется.

Уберем с улиц мажоров, добьемся того, чтобы их тоже показательно наказывали – и заживем?

Однако зачастую водитель, нарушающий правила, не ожидает, что он кого-то непременно собьет. Это для всех ужас-ужас, наверняка, и для чиновников-мажоров тоже. Каждый такой водитель надеется, что все обойдется. (Это кроме тех экземпляров, которые в принципе думать и просчитывать последствия своего поведения не способны.)

Поэтому ключевое в нашей ситуации с беспределом на дорогах – совсем другое. Требование обязательного и жесткого наказания за смертельные ДТП не взирая на лица – это побочное требование и частный случай.

Ключевым здесь является само существование возможности договориться с судом и следствием (не важно, легко это будет или нет, дорого или не очень, главное, что это в принципе возможно даже в случае смертельного ДТП) и отсутствие безоговорочного и тотального наказания всем без исключения нарушителям ПДД.

По первому пункту пояснять, думаю, ничего не надо. Здесь нужно работать с нашей драгоценной судебной системой, давно уже представляющей собой государство в государстве.

По второму пункту несколько сложнее. У нас уже установлены достаточно немалые штрафы, причем не только за нарушение ПДД, но и за курение в общественных местах, например. Проблема в том, что такой штраф не тотален: можно попасться, а можно нет, можно опять-таки (вдруг) договориться с полицейским. Хуже того: по нашим прекрасным законам штрафы… взымаются через суд. Или через суд оспариваются. Значит, можно попробовать «порешать» еще и в суде, опять. Или попробовать затянуть судебный процесс, например, не являясь в суд. А потом тянуть время с выплатой штрафа. И никто ничего сделать не может, все как всегда.

Система судебных исполнителей и претворения в жизнь решений суда по административным делам у нас ведь тоже, по сути, недееспособна.

Выход из всей этой ситуации только один: неотвратимое и обязательное наказание всем и каждому, независимо не только от общественного или имущественного статуса, но и от тяжести нарушения. Не только сбил человека – гарантированно сел, но и нарушил правила – гарантированно попался, неотвратимо заплатил штраф или лишился прав.

Это не так сложно сделать, на самом деле. Видеофиксация нарушений в столице уже вполне доступна, в других крупных городах наверняка на пороге. В остальных – обойдется относительно недорого, собранные штрафы быстро отобьют вложения. Доказательства, полученные таким образом, должны быть достаточным основанием для наказания, хотите через суд – ок, значит, по ускоренной процедуре и без лазеек типа «не явился, повестку не получил – штрафа избежал». В течение какого-то небольшого срока штраф не выплачен – права или машина изымаются, выплатишь – получишь назад. Не сделал это в течение определенного срока – машину продали с аукциона или иди сдавай на права заново, или вообще теряешь такую возможность лет на десять.

Сложно это все сделать? Что касается второй части, то есть даже без чистки авгиевых судейских конюшен, – было бы желание. Если наша Власть этого до сих пор не делает – значит, такого желания у нее нет. Она тоже надеется, что как-то на авось проскочит на «красный» перекресток выборов и «порешает».

Помочь ей убедиться в том, что она не права – наша задача. И для этого вовсе не обязательно разрушать Государство до основания, доводя все до суда Линча и перестрелок на улицах. Сто тысяч человек под Радой, минимум (а лучше – больше!) – отличный рецепт. Мирный митинг с четкими исчерпывающими требованиями.

Напоминаю, это вовсе не наказание мажоров. Это – неотвратимое тотальное наказание для каждого, кто нарушил правила дорожного движения, любые и вне зависимости от последствий.

Скажете, кто же на это пойдет? Кому же такое понравится?

…А разве ваши близкие не ходят по тем же самым улицам? Неужели вы чувствуете себя в безопасности?