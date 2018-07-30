Американский изоляционизм. Политика Трампа может стать предвестником большой войны в Европе

После переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки американский президент оказался под шквальным огнем. Трампа упрекали в малодушии, в мягкотелости при общении с кремлевским лидером и даже обвиняли в предательстве собственного государства.

Конгрессмен Стивен Коэн в ужасе восклицал: «Где наши военные? Главнокомандующий находится в руках врага!». А экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер издевательски интересовался, когда же мистер Трамп попросит у Путина автограф или выклянчит совместное селфи, сравнивая президента своей страны с «раскисшей макарониной».

Но случайно ли «раскис» Трамп на переговорах с Путиным?

В недавнем интервью на телеканале Fox News ведущий прямо спросил президента: «Почему мой сын должен ехать в Черногорию и защищать ее?». На что Трамп ответил, что у него тот же вопрос. «Это крошечная страна с очень агрессивным народом… Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война. Это несправедливо, ведь они даже не платят», – заметил американский лидер.

То есть, по мнению Трампа, войска США не должны защищать Черногорию. И это вопреки 5-й статье Североатлантического договора, гласящей, что «договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Подобные высказывания и поведение Трампа ярко выражают позицию американского ура-патриота, к типу которого, как может показаться, относится и он.

Но вот вопрос: неужели президент США настолько глуп, чтобы, сидя в президентском кресле, так грубо и неуклюже наступать на болевые точки представителей остального американского общества? И вот тут начинается самое интересное.

Нет, Трамп не глуп. И все его эпатажные ура-патриотические тезисы и действия есть не что иное, как попытка расшатать общественное мнение в сторону политики изоляционизма.

И, судя по всему, он медленно, но уверенно использует концепцию, известную как «Окно Овертона», суть которой сводится к следующему: все, что вчера было на уровне «Неприемлемо», сегодня поднялось на уровень «Радикально», а завтра прыгнет на ступеньку «Приемлемо».

Зачем Трамп и его команда избрали политику изоляционизма именно сейчас? Потому что сегодня для США это самый надежный, если не единственный способ удержать позицию лидера на международной арене.

Что мы видим сейчас? Вашингтон начинает проигрывать Пекину экономически. И это при том, что только с января по апрель 2018 года товарооборот США и Китая вырос на 13,2 % и составил 191,5 миллиарда долларов. США понимают, что многие их предприятия находятся также в Китае, и это вынуждает считаться с правилами Поднебесной. Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC признался, что готов обложить протекционистскими пошлинами практически весь импорт из Китая в США. Это очень четкий сигнал, что экономика Штатов под угрозой.

Перспектива потерять мировое экономическое господство приближается с невероятной скоростью. А дальше, по принципу домино: теряешь и политическое влияние.

Как США могут удержать лидерские позиции? Трамп выбирает самый простой ход — дистанцироваться от чужих проблем, затаиться на время, уйти в изоляцию.

Подобная тактика, к слову, далеко не нова для США: более 160 лет из 242-летней истории этой страны составляют именно периоды изоляционизма. И это, кстати, самые благополучные для американцев времена. Но есть в такой позиции один удручающий момент.

Изоляционизм США есть предвестником большой войны для Европы

Вспомним, что в Первую мировую войну США вступили только 6 апреля 1917 года, после того, как были затронуты их собственные интересы. А до этого сохраняли нейтралитет. Примечательно, что именно Соединенные Штаты уже после войны предложили переустройство мира на своих условиях, известные как «14 пунктов Вильсона».

А во Второй мировой прекратить нейтралитет их заставило только нападение японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Из нее американцы также вышли победителем и с помощью «Плана Маршалла» поставили свои условия большей части Европы. То есть, Америка идет на по-настоящему большую войну только тогда, когда затрагивают ее личные интересы.

Сегодня США видят, что ООН не в силах предотвращать, а тем более пресекать вооруженные конфликты. Со стороны Вашингтона звучат заявления о необходимости реформировать эту организацию. Это можно увидеть в постепенном сворачивании американских представительств начиная с ЮНЕСКО и заканчивая Советом по правам человека.

Трамп также считает, что обязательства США перед НАТО не стоят того, чтобы защищать «маленькие страны» далекой Европы. Тем более, такие неспокойные и «агрессивные» как «какая-то» Черногория. И хотя Белый дом вскоре поспешил заверить, что президент выразился несколько неточно и был истолкован немного неверно (а всяческие «уточнения» и «дополнения» после спичей Трампа его пресс-службой стали уже привычной практикой), тем не менее свою позицию глава Белого дома успел озвучить.

Безусловно, Трамп - это еще не вся Америка, а его мнение по тому или иному вопросу не является мнением всех американцев. Но примечательно, что после Хельсинской встречи на Трампа набросились с критикой отнюдь не простые налогоплательщики. А элита, носители идеи свободы и ее ценностей, а также представители «старой гвардии», строившей сверхдержаву. Но ведь удерживать ее приходится сейчас никому иному, как Трампу. А как ее удерживать в отношениях с тем же Путиным - это уже вопрос второй.

По результатам опроса Reuters и Ipsos 55% избирателей не одобряют политику Трампа в отношении РФ, 37% придерживаются противоположного мнения. Среди сторонников Республиканской партии США действия Трампа в отношении РФ одобряет 71% респондентов, а среди демократов – 14%. Это далеко не те цифры, которые он хотел бы видеть, но и не тот минимум, который желают видеть его противники. Вот Трамп и старается раскачать лодку общественного мнения по методу «Окна Овертона» в свою сторону, чтобы обрести больше симпатиков.

В любом случае, неутешительным и для Украины и для Европы является тот факт, что именно на американский изоляционизм и ставит сегодня Россия — ведь это единственный способ победить Европу, избавив ее от самого мощного (пока еще) союзника.

А война с Украиной и Сирией являются для Путина своеобразными военными учениями, нежели большими войнами. В свое время Адольф Гитлер и Бенито Муссолини учились воевать в Испании. Так что трамповское «Поздравляю, у вас Третья мировая война!» звучит как предостережение европейским странам, а конструкция «у вас» четко выражает его позицию держаться подальше от конфликтов.

Складывается впечатление, что его предпринимательских нюх учуял запах пороха в Европе. Трамп банально хочет обезопасить свою страну от большой войны, и как он уже заявлял в своей предвыборной программе «Сделать Америку вновь великой».

Великой она становится тогда, когда вовремя сохраняет и копит свои ресурсы перед большой войной, а дальше в удобный момент вступает в нее и выходит победителем. В том числе (или в первую очередь) посредством "планов Маршалла" или "пунктов Вильсона". Ведь экономически сильная Европа, согласитесь, не настолько выгодна Америке, как экономически зависимая.

И потому не удивительно, что на данном этапе Дональд Трамп и его команда пытаются действовать по принципу "моя хата с краю" - на другом континенте. А Европа пусть пока попробует сама.

И это, скорее не малодушие «раскисшей макаронины», как считает Шварценеггер, а твердая позиция американского политика-изоляциониста.