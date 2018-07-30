Соразмерность имеет значение. Почему Путин пугает, а нам не страшно

Президент РФ делает заявления, которые расходятся не только с нормами международного права, но и со здравым смыслом

Когда началась вооружённая агрессия РФ против Украины, получил широкое распространение вопрос: кто выйдет победителем в схватке за умы российских граждан — холодильник или телевизор. По прошествии четырёх лет можно смело утверждать, что в России виртуальная реальность оказывает большее влияние на массовое сознание, чем суровая действительность.

Главный телевизионный продукт, он же президент РФ Владимир Путин, 19 июля провёл совещание с российскими послами, в ходе которого комментировал заявления, сделанные на саммите НАТО — ЕС в Брюсселе 11–12 июля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил о необходимости оказывать политическую и практическую поддержку Украине и Грузии как ближайшим партнёрам блока и подтвердил их статус кандидатов на вхождение в состав НАТО.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту Альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — заявил Путин в ответ.

Прежде чем взяться за короткий анализ соразмерных действий, которыми грозит Путин, следует задаться вопросом: на каком основании президент РФ делает заявления, которые расходятся не только с нормами международного права, но и со здравым смыслом. Несмотря на то, что Государственная Дума РФ в декабре 2015 года отменила приоритет международного права в России, оно, тем не менее, существует.

Российские депутаты могут единогласно отменить действие закона земного притяжения в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги. Но это не означает, что законы физики там действовать не будут. Точно так же можно сказать об эффектных заявлениях Путина, которые он делает перед телевизионными камерами: ну и что?

Собственно, единственная правовая норма, на которую может ссылаться президент РФ, разговаривая с телевизором, — это свобода слова, предоставляемая ему как частному лицу, как гражданину. Ничем другим его желание воспрепятствовать вступлению в НАТО Черногории, Украины, Грузии, Молдовы — список можно продолжить — не подкрепляется. Нет таких законов в природе.

Но есть средства массовой информации, испытывающие большой дефицит политических новостей в период летних отпусков, которые охотно тиражируют путинские угрозы.

А теперь о соразмерности. Напомним, что аннексии Крыма предшествовала военная операция вооружённых сил РФ на территории Грузии и оккупация части территории суверенного государства в августе 2008 года. Так вот, в мае 2008-го Газпром стоил $342 млрд, Microsoft — $261 млрд, Google — $187 млрд, Apple — $162 млрд, Amazon — $34 млрд, Facebook — $15 млрд, Netflix — $2 млрд.

Десять лет спустя капитализация крупнейших компаний составила: Apple — $916 млрд, Amazon — $764 млрд, Google — $743 млрд, Microsoft — $740 млрд, Facebook — $529 млрд, Netflix — $141 млрд, Газпрома — $55 млрд.

Сеть кофеен Starbucks стоит сегодня $72 млрд — больше, чем газовый российский монополист

По итогам 2017 года ВВП на душу населения в России составил $10,7 тыс., что меньше, чем в таких скромных по размерам странах Восточной Европы, как Литва, Латвия, Хорватия.

Если следовать правилу — не важно, в каком положении ты находишься, важно направление, в котором ты движешься, — можно только догадываться, на какой ступеньке экономического развития будет находиться РФ, когда придёт очередь Грузии и Украины вступать в НАТО, и какими соразмерными действиями и соразмерно чему — сети кофеен или онлайн-кинотеатру — Россия будет в состоянии дать жёсткий ответ.