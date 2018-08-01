Ударим декларацией и меморандумом по аннексии и оккупации. Как Запад реагирует на агрессивные действия России

Ведутся «боевые» действия в новой «холодной» войне, о начале которой весь мир предупреждают уже пятый год, но, она, тем не менее, ведется без официального уведомления

Не прошло и недели после того, как Государственный департамент США опубликовал 25 июля «Крымскую декларацию», как 30 июля Совет Европейского Союза ввел экономические санкции против шести россиийских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Просто совпадение по времени – меньше, чем за неделю Кремль получил пару звонких подзатыльников. Если на подготовку второго документа требовалось время и соблюдение необходимых процедур из-за большого количества участников, и его следовало ожидать с момента сдачи моста в эксплуатацию, то первый – заявление Госдепа – оставляет впечатление спонтанности, и представляет собой реакцию на информационную провокацию РФ.

Действительно, аннексия Крыма, хлопотная и многосоставная операция, отняла у РФ, гаранта территориальной целостности Украины, намного меньше времени, чем потребовалось другому гаранту территориальной целостности нашего государства – США – на то, чтобы подобрать нужные слова в связи с нарушением международных договоров, которые привели к пересмотру общепризнанных границ в послевоенной Европе.

Возможно, поводом стала публикация Bloomberg от 20 июля, в которой агентство, ссылаясь на свои источники, сообщает, что во время встречи президентов США и РФ в Хельсинки Владимир Путин предложил провести референдум на оккупированной части территорий Донецкой и Луганской областей. Здесь следует напомнить, что 16 июля, во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров, Путин невольно признал прямое участие РФ в организации и проведении «референдума» в Крыму, который стал поводом для его аннексии.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН», – заявил Путин.

Не суть важно, что правильнее считать информационным поводом для появления Крымской декларации, в которой Госдеп сообщает о невозможности признания украинского полуострова частью РФ, взяв за образец политику США в отношении стран Балтии, находившихся под советской оккупацией с 1939-го по 1991 год (с небольшим перерывом на германскую оккупацию).

Оговорка Путина, информационный «вброс» о референдуме – все они связаны между собой и могут появляться в противоположном хронологическом порядке

Главное, что ведутся «боевые» действия в новой «холодной» войне, о начале которой весь мир предупреждают уже пятый год, но, она, тем не менее, ведется без официального уведомления.

Примечательна реакция Кремля на оба документа. «Знаем мы цену этим судьбоносным декларациям», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 июля, косвенно проводя параллель между Будапештским меморандумом и Крымской декларацией и ставя знак равенства между игнорированием собственных обязательств и их соблюдением другой стороной.

Она же выступила с комментарием в связи с новыми санкциями ЕС: «Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма».

Здесь Захарова прикрывается гражданским населением, как завещал великий Путин 4 марта 2014 года, предупредивший о тактике, которой будет следовать армия РФ на территории Крыма: «Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей».