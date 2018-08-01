По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих

Из украинской армии массово увольняются военнослужащие-контрактники. По словам министра обороны Степана Полторака, главная причина - низкая зарплата. К чему может привести стремительный отток опытных офицеров, сержантов и рядовых?

Министр обороны Степан Полторак написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором сообщил о массовых увольнениях военнослужащих из армии. "С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - сообщил в письме министр.

По данным главы военного ведомства, 36% военнослужащих причиной своего увольнения назвали низкий уровень денежного содержания. Как отмечается в письме, в начале 2016 года минимальный размер денежного довольствия составлял 7 тыс. гривен. Это было примерно пять размеров минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение с 1 января 2017 года социальных стандартов ухудшило материальное состояние военнослужащих и привело к "нарушению паритета с гражданским населением".

Теперь денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. гривен, а средняя зарплата по стране - 8,7 тыс. гривен.

Для сохранения кадрового потенциала ВСУ и привлечения в армию лучших специалистов Минобороны просит увеличить минимальное денежное содержание рядового состава - до 9 тыс. гривен, а офицерского - до 15,3 тыс. гривен. Для этого правительство во II полугодии 2018 года должно будет дополнительно выделить 4,5 млрд гривен.

Мотивы военнослужащих вполне понятны. Любая работа стоит денег, а работа, связанная с риском для жизни - больших денег. Стоит ли рисковать своей жизнью и здоровьем на передовой за сумму, которая вместе с боевыми надбавками теоретически может составить (для рядовых) порядка 17 тысяч гривен

С одной стороны, по меркам Украины деньги относительно неплохие. Но с другой стороны, молодой и здоровый мужик вполне способен заработать их и на "гражданке", не рискуя стать "двухсотым" либо тяжелым "трехсотым" с необратимыми последствиями на всю оставшуюся жизнь.

Вы скажете, а как же воинский долг и необходимость защищать Родину? Есть же вещи, которые не измеряются деньгами! Вы, конечно, будете правы. Но для того, чтобы понять причины сложившейся ситуации и ее возможные последствия, нужно вспомнить не очень далекое прошлое.

Итак, в связи с российской военной агрессией, для улучшения обороноспособности нашей страны, повышения численности Вооруженных сил, увеличения их боевых возможностей и создания опытного кадрового резерва, в Украине было проведено шесть волн частичной мобилизации. Три из них состоялись в 2014 году и еще три - в 2015 году. Мобилизованные должны были отслужить в армии не менее года. При этом четвертая волна мобилизации сменяла первую, пятая - вторую, а шестая - третью.

Такая логика комплектования предполагала проведение седьмой, восьмой и девятой волн частичной мобилизации 2016 году. И военные к этому готовились.

Но уже на стадии пятой и шестой волн мобилизации боевые действия на Донбассе начали принимать все признаки замороженного конфликта

Из-за этого желание сменить мирную жизнь на окопы у граждан существенно поубавилось. В результате, Вооруженные силы столкнулись с серьезным недобором призывников. Истории о том, что весной и летом 2015 года повестки приходилось вручать на проходных заводов, в присутствии милиции, а то и прямо на улице, имеют под собой реальные основания.

В таких условиях все последующие волны мобилизации обещали быть еще менее популярными в народе. Именно поэтому было решено отказаться от частичной мобилизации, а сделать ставку на контрактников. Для этого было принято решение повысить с 1 января 2016 года денежное содержание военнослужащим, чтобы сделать службу в армии более привлекательной в финансовом отношении.

Таким образом, во многом, была решена проблема комплектования ВСУ, но при этом в армии появилась каста так называемых "заробитчан" - людей, которые пришли в войска зарабатывать деньги. В 2016 году эти деньги были неплохими. В условиях растущей безработицы, государство предоставляло хотя и потенциально опасную, но стабильно оплачиваемую работу, социальный пакет, карьерные возможности, а также кормило, одевало и обеспечивало условиями для проживания.

Теперь же условия ухудшились и люди просто действуют по законам рынка, пустившись на поиски работы с лучшими возможностями. Их трудно в этом обвинить. Бизнес, только бизнес. И ничего личного.

Таким образом, государство оказалось перед "вилкой" решений, каждое из которых грозит неприятными последствиями. Войну, пусть даже и вялотекущую, никто не отменял. Поэтому проблему оттока 27 тысяч опытных бойцов игнорировать нельзя. Это ослабит оборону и может спровоцировать противника к более активным действиям на Донбассе. Значит нужно что-то решать.

Первый вариант, пусть ненамного, но повысить денежное содержание военнослужащих. Это, конечно, сохранит касту "заробитчан", но и не приведет к образованию "дыр" на фронте. В то же время, выделение дополнительных 4,5 млрд гривен, особенно если их бюджете нет, может создать определенные экономические сложности - очень невыгодные перед выборами.

Второй вариант - в той или иной форме вернуться к мобилизационным мероприятиям. Но в предвыборный период такое решение понравится людям еще меньше. Особенно в той странной ситуации, когда люди уже свыклись с войной, которая идет, но идет где-то далеко и абсолютно не мешает повседневным планам и заботам...