Открыть глаза евреям. Силовики стали авангардом борьбы за гражданские права в Израиле

Я уже писал про Основной закон о национальном характере государства Израиль, и о проблемах которые он влечет за собой. Следствием этого закона уже стал раскол израильского общества и начало борьбы за демократию и равенство. В первых рядах протестующих против дискриминационного закона военные, полиция и культурная элита Израиля.

Не прошло и месяца с принятия нового закона, как израильское общество кипит словно потревоженный улей. Общество взбудоражено введением в стране политики сегрегации граждан на титульных (евреи — иудеи) и второсортных (остальные израильтяне не евреи). В авангарде протеста и борьбы выступает Армия обороны Израиля. Первыми против закона выступили офицеры друзы (этноконфессиональное меньшинство проживающие на севере Израиля. Они являются гражданами и обязаны служить в армии). Несколько из них даже ушли в отставку. Протест возглавили генералы друзы - Имад Фарес и Амаль Асад. Уже на следующий день после начала протестов друзов их поддержали генералы евреи, например Амнон Решеф.



Позже к борьбе присоединилась и полиция. 78 офицеров полиции написали коллективное письмо, в котором осуждали принятие такого закона и выражали поддержку протестующим военным. Такая реакция силовиков - это беспрецендентное явление, так как армия как правило держится в стороне от политики, а полиция крайне лояльна политическому курсу Израиля. Но армия и полиция это только верхушка айсберга.

Закон осудили и бывшие главы общей службы безопасности Израиля - Шин Бет, в частности Юваль Дискин и Ами Аялон. Помимо силовиков закон осудили и около 200 деятелей культуры в Израиле, это видные режиссеры, композиторы, певцы и продюсеры. Президент Израиля Реувен Ривлин, который назвал закон постыдным, заявил, что он подпишет его только на арабском языке. (Ирония в том что закон убрал с арабского статус государственного, и теперь официальные документы можно подписать только на иврите).

Волна протестов и многотысячные митинги подтвердили тот факт, что в Израиле есть живое гражданское общество, привыкшее сражаться за свои права и свободы в уличных протестах. 4 августа в Тель Авиве на площади имени Рабина собралось по оценки крупного израильского портала ynet более 90.000 протестующих. Это приблизительно 1 процент всего населения Израиля.

На митинге выступил бывший глава Шин Бет Юваль Дискин: «Я не член друзской общины и поэтому могу позволить себе быть не политкорктным. Я бы мог сказать пару нелестных слов про создателей этого закона, но не стану уподобляться ручным пуделям этих расистов посланных на просторы интернета успокаивать людей и говорить что в этом законе нет проблемы. Их основная цель это расколоть общество и народ. Национальный закон не призван усилить государство Израиля, он только обслуживает мелочные и сиюминутные политические интересы. Этот закон попирает крепкие основы на которых держится Израиль, и которые строились десятки лет. Этот закон обслуживает только выборы, которые должны произойти скоро, больше ничего другого. Это закон попирает принцип равенства гражданского общества, принципы которого были провозглашены в декларации независимости Израиля в 1948 году. Это абсолютно нелигитимный закон».

А Шин Бет Ами Аялон заявил, что «эта демонстрация только начало пути. Новый закон несправедлив по отношениям к друзам, черкесам и арабам. Это важно понять и они (меньшинства) должны открыть евреям глаза. Поэтому важно поддержать их. Они (меньшинства) были призваны евреями стать равноправными строителями молодого государства в 1948 году и им были обещаны полные гражданские права, теперь же впервые в истории Израиля, руководящая элита говорит им - вы второсортные граждане, это государство не для вас».

Мэр Тель Авива Рон Хульдаи назвал закон "отвратительным пятном на репутации Израиля"

Почему так много израильтян, особенно среди элиты общества встало на защиту принципов равенства и гражданского общества? Ответ прост, друзы начиная с 1948 года служили государству лояльно и исправно. Многие проливали кровь за Израиль или вовсе потеряли своих близких. Они всегда считали себя равноправными гражданами, а евреев сослуживцев - братьями. Теперь их официально записали в граждан второго сорта и обозначили что это не их государство.

Если посмотреть на принципы заложенные в декларации независимости Израиля, то причины бунта сразу станут понятны.



"...Государство Израиль приложит усилия к развитию страны на благо всех её жителей; оно будет зиждиться на принципах свободы, справедливости и мира, в соответствии с предначертаниями еврейских пророков; осуществит полное гражданское и политическое равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола; обеспечит свободу вероисповедания, совести, выбора языка, образования и культуры...", - написано в ней.

То есть по факту сейчас в Израиле происходит борьба за гражданское общество в противовес национальному государству, дающему полные гражданские права только этноконфессиональной титульной группе людей. Силовики, генералы и полиция, люди культуры и науки, политики и прочая протестующая элита, понимает простую вещь — такой закон это своеобразный ящик Пандоры, то есть если позволить провести такой закон, где сегрегация это норма, то завтра будет нормой еще более антидемократические законы, а послезавтра еще более. Это скользкая и опасная дорожка.

Генерал-майором запаса Армии обороны Израиля Амаль Асад уже заявил что на компромиссы он идти не будет и требует полной отмены закона.

В настоящий момент премьер-министр Нетанияху отвергает эти требования. Почему же он и его окружение вообще издали этот закон?Дело в том что меньше чем через год начнутся выборы в Израиле и Нетаньяху понимает что не факт что он сможет добиться большинства на выборах, что бы заручится стабильным электоратом нужна определенная группа людей, готовая всегда за тебя голосовать, та группа чьи интересы ты выражаешь. Это еврейские поселенцы Западного берега реки Иордан. И хотя их около 350.000 — 400.000 человек, лояльность такой группы обеспечит стабильный приток депутатских мандатов. Ведь один мандат это примерно 30.000 голосов.

Электоральная политика Израиля вообще очень интересна и достойна отдельной статьи. Из 120 мандатов представителей Кнессета, всегда есть так называемые «плавающие» мандаты, примерно в 40 — 50 штук. Это не электорат ни левых, ни правых и ни религиозных партий. Это та самая, так называемая «масса народа» которая очень зависит от конкретных настроений, обещаний и происходящего в стране. Сегодня она голосует за правых, завтра проголосует за левых, за лейбористов из «Аводы» и социал — демократов из «Мерец». Нетаньяху, предвидя это, хочет заручится «бронироваными» мандатами от поселенчества. И именно поэтому этот закон ради них. Именно про это говорил экс глава Шин Бет Дискин в своем выступлении и именно это убивает по факту демократию. Ведь закон ради 350.000 человек это закон навязанный ради меньшинства большинству.

Что дальше? Все очень просто, Нетаньяху продолжит терять поддержку силовиков и армии, но продолжит становится популярен среди клерикалов и поселенцев. «Освободившиеся» электоральные мандаты уйдут к центристским и левым партиям.

Поэтому ближайшие выборы в Израиле (в конце 2018 или начале 2019 года) будут ожесточенными и интересными. Они во многом и предрешат дальнейшую судьбу государства.