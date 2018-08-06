Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Открыть глаза евреям. Силовики стали авангардом борьбы за гражданские права в Израиле
Игаль Левин
экс-офицер Армии обороны Израиля,
сооснователь Центра изучения повстанческих движений
Игаль Левин экс-офицер Армии обороны Израиля,<br/>сооснователь Центра изучения повстанческих движений

Открыть глаза евреям. Силовики стали авангардом борьбы за гражданские права в Израиле

Открыть глаза евреям. Силовики стали авангардом борьбы за гражданские права в Израиле

В Израиле 90.000 человек вышли на улицы, протестуя против дискриминационного закона

06.08.18 178
100

Я уже писал про Основной закон о национальном характере государства Израиль, и о проблемах которые он влечет за собой. Следствием этого закона уже стал раскол израильского общества и начало борьбы за демократию и равенство. В первых рядах протестующих против дискриминационного закона военные, полиция и культурная элита Израиля. 

Не прошло и месяца с принятия нового закона, как израильское общество кипит словно потревоженный улей. Общество взбудоражено введением в стране политики сегрегации граждан на титульных (евреи — иудеи) и второсортных (остальные израильтяне не евреи). В авангарде протеста и борьбы выступает Армия обороны Израиля. Первыми против закона выступили офицеры друзы (этноконфессиональное меньшинство проживающие на севере Израиля. Они являются гражданами и обязаны служить в армии). Несколько из них даже ушли в отставку. Протест возглавили генералы друзы - Имад Фарес и Амаль Асад. Уже на следующий день после начала протестов друзов их поддержали генералы евреи, например Амнон Решеф.

Позже к борьбе присоединилась и полиция. 78 офицеров полиции написали коллективное письмо,  в котором осуждали принятие такого закона и выражали поддержку протестующим военным. Такая реакция силовиков -  это беспрецендентное явление, так как армия как правило держится в стороне от политики, а полиция крайне лояльна политическому курсу Израиля. Но армия и полиция это только верхушка айсберга.

Закон осудили и бывшие главы общей службы безопасности Израиля - Шин Бет, в частности Юваль Дискин и Ами Аялон. Помимо силовиков закон осудили и около 200 деятелей культуры в Израиле, это видные режиссеры, композиторы, певцы и продюсеры. Президент Израиля Реувен Ривлин, который назвал закон постыдным, заявил, что он подпишет его только на арабском языке. (Ирония в том что закон убрал с арабского статус государственного, и теперь официальные документы можно подписать только на иврите). 

Волна протестов и многотысячные митинги подтвердили тот факт,  что в Израиле есть живое гражданское общество, привыкшее сражаться за свои права и свободы в уличных протестах. 4 августа в Тель Авиве на площади имени Рабина собралось по оценки крупного израильского портала ynet более 90.000 протестующих. Это приблизительно 1 процент всего населения Израиля.

На митинге выступил бывший глава Шин Бет Юваль Дискин: «Я не член друзской общины и поэтому могу позволить себе быть не политкорктным. Я бы мог сказать пару нелестных слов про создателей этого закона, но не стану уподобляться ручным пуделям этих расистов посланных на просторы интернета успокаивать людей и говорить что в этом законе нет проблемы. Их основная цель это расколоть общество и народ. Национальный закон не призван усилить государство Израиля, он только обслуживает мелочные и сиюминутные политические интересы. Этот закон попирает крепкие основы на которых держится Израиль, и которые строились десятки лет. Этот закон обслуживает только выборы, которые должны произойти скоро, больше ничего другого. Это закон попирает принцип равенства гражданского общества, принципы которого были провозглашены в декларации независимости Израиля в 1948 году. Это абсолютно нелигитимный закон». 

А Шин Бет Ами Аялон заявил, что «эта демонстрация только начало пути. Новый закон несправедлив по отношениям к друзам, черкесам и арабам. Это важно понять и они (меньшинства) должны открыть евреям глаза. Поэтому важно поддержать их. Они (меньшинства) были призваны евреями стать равноправными строителями молодого государства в 1948 году и им были обещаны полные гражданские права, теперь же впервые в истории Израиля, руководящая элита говорит им - вы второсортные граждане, это государство не для вас». 

Мэр Тель Авива Рон Хульдаи назвал закон "отвратительным пятном на репутации Израиля"

Почему так много израильтян, особенно среди элиты общества встало на защиту принципов равенства и гражданского общества? Ответ прост, друзы начиная с 1948 года служили государству лояльно и исправно. Многие проливали кровь за Израиль или вовсе потеряли своих близких. Они всегда считали себя равноправными гражданами, а евреев сослуживцев - братьями. Теперь их официально записали в граждан второго сорта и обозначили что это не их государство. 

Если посмотреть на принципы заложенные в декларации независимости Израиля, то причины бунта сразу станут понятны.

"...Государство Израиль приложит усилия к развитию страны на благо всех её жителей; оно будет зиждиться на принципах свободы, справедливости и мира, в соответствии с предначертаниями еврейских пророков; осуществит полное гражданское и политическое равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола; обеспечит свободу вероисповедания, совести, выбора языка, образования и культуры...", - написано в ней.

То есть по факту сейчас в Израиле происходит борьба за гражданское общество в противовес национальному государству, дающему полные гражданские права только этноконфессиональной титульной группе людей. Силовики, генералы и полиция, люди культуры и науки, политики и прочая протестующая элита, понимает простую вещь — такой закон это своеобразный ящик Пандоры, то есть если позволить провести такой закон, где сегрегация это норма, то завтра будет нормой еще более антидемократические законы, а послезавтра еще более. Это скользкая и опасная дорожка.

Генерал-майором запаса Армии обороны Израиля Амаль Асад уже заявил что на компромиссы он идти не будет и требует полной отмены закона.

В настоящий момент премьер-министр Нетанияху отвергает эти требования. Почему же он и его окружение вообще издали этот закон?Дело в том что меньше чем через год начнутся выборы в Израиле и Нетаньяху понимает что не факт что он сможет добиться большинства на выборах, что бы заручится стабильным электоратом нужна определенная группа людей, готовая всегда за тебя голосовать, та группа чьи интересы ты выражаешь. Это еврейские поселенцы Западного берега реки Иордан. И хотя их около 350.000 — 400.000 человек, лояльность такой группы обеспечит стабильный приток депутатских мандатов. Ведь один мандат это примерно 30.000 голосов. 

Электоральная политика Израиля вообще очень интересна и достойна отдельной статьи. Из 120 мандатов представителей Кнессета, всегда есть так называемые «плавающие» мандаты, примерно в 40 — 50 штук. Это не электорат ни левых, ни правых и ни религиозных партий. Это та самая, так называемая «масса народа» которая очень зависит от конкретных настроений, обещаний и происходящего в стране. Сегодня она голосует за правых, завтра проголосует за левых, за лейбористов из «Аводы» и социал — демократов из «Мерец». Нетаньяху, предвидя это, хочет заручится «бронироваными» мандатами от поселенчества. И именно поэтому этот закон ради них. Именно про это говорил экс глава Шин Бет Дискин в своем выступлении и именно это убивает по факту демократию. Ведь закон ради 350.000 человек это закон навязанный ради меньшинства большинству. 

Что дальше? Все очень просто, Нетаньяху продолжит терять поддержку силовиков и армии, но продолжит становится популярен среди клерикалов и поселенцев. «Освободившиеся» электоральные мандаты уйдут к центристским и левым партиям.

Поэтому ближайшие выборы в Израиле (в конце 2018 или начале 2019 года) будут ожесточенными и интересными. Они во многом и предрешат дальнейшую судьбу государства.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Мэр Иерусалима разрешил расширить посольство СШАИзраильтяне сбили самолет сирийских ВВСВ Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 11916
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9902
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10988
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19554
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12732
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 24647
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13097
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25085
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5407
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14135
  1. Госадвокат встретился с Януковичем 2081 / 2453
  2. Кто здесь? 7 научных оправданий, почему мы еще не встретили инопланетян 2034 / 2432
  3. Молчание про чад. Что матери недоговаривают о любимых детях, и как это на них влияет 1932 / 2965
  4. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 1853 / 70480
  5. К Олегу Сенцову приходил священник 1072 / 1751
  6. Эффект от пошлин на китайские товары превысил ожидания Трампа 1031 / 1224
  7. Супрун рассказала, как не набрать лишние килограммы 1007 / 1328
  8. В Помпеях раскопали древнеримский дом в "винтажном" стиле 880 / 1123
  9. К концу года Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных самолетов 874 / 1042
  10. Турция отказалась от Евровидения из-за Кончиты Вюрст 845 / 1010
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 9 / 70480
  2. Кто здесь? 7 научных оправданий, почему мы еще не встретили инопланетян 7 / 2432
  3. На Донбассе погиб один военный и ранены двое полицейских 5 / 533
  4. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 5 / 12760
  5. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4 / 6808
  6. Оправданий не жди. Как преодолеть репутационный кризис и остаться в выигрыше 4 / 216
  7. Госадвокат встретился с Януковичем 4 / 2453
  8. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 4 / 5849
  9. В Украине открыли новое месторождение газа 3 / 7006
  10. Узник совести. Сестра Олега Сенцова — о компромиссе с тюремщиками, принудительном кормлении и (не) утопических требованиях брата 3 / 325
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.