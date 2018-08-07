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Главная » Мнения » Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы

Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы
Фото: Pinterest

Одни уже выиграли эту войну и нашли себе место в мирной жизни, другие выбирают войну как образ существования

07.08.18 59
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Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в очередной раз напоминает добровольцам, которые защищают Украину с оружием в руках, о необходимости войти в состав ОС или влиться в ряды территориальной обороны.

Действительно, по ту сторону линии соприкосновения, кроме участвующих в оккупации Донбасса воинских подразделений регулярной армии Российской Федерации, воюют ополченцы (как их повелось называть), по эту сторону – держат линию фронта и готовятся к возвращению территорий объединенные силы, включающие в себя ВСУ, Национальную гвардию, Национальную полицию, СБУ, Государственную пограничную службу и бойцы Украинской добровольческой армии.

Все делается для того, чтобы ополченцы не встретились с добровольцами, и не потому, что ожидается акция массового братания – скорее, наоборот. 

Еще в феврале 2016 года один из тех, кто занимался весной 2014-го организацией добровольческих подразделений, министр внутренних дел Арсен Аваков, говорил: «Сейчас от многих из 38 добробатов, в свое время входивших в систему МВД, остались только воспоминания и коллекция шевронов на моем столе. Часть расформирована, часть влилась в другие подразделения. Бойцам батальонов, прекративших существование, предлагается выбор — НГУ, КОРД или полиция».

«В районах около линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом», – говорит Сергей Наев в августе 2018-го.

Жизненно необходимый и такой мощный по эффекту этап формирования украинского независимого государства, каким стало волонтерское движение – и участие в добробатах, в том числе – завершился. Точная дата неизвестна хотя бы потому, что встречаются в настоящее время и будут случаться в ближайшем будущем отдельные всплески гражданской инициативы – собрать денег для приобретения воинской амуниции или лекарств, в которых испытывают нужду люди, находящиеся на фронте.

Плохого в этом нет ничего – в желании помочь

Но высказывать недоумение и выражать протест по поводу того, что государство, наконец, исполняет свои оборонные функции, и старается обходиться без усилий волонтерских организаций и отдельных физических лиц – это, право слово, перебор.

Понятно происхождение таких реакций – наше постыдное прошлое. Вина в котором пропорционально ложится на всех членов общества, включая тех, кто противился давлению государственного аппарата или выступал против бюрократии и коррупции по всей властной вертикали.

И в чем мы видим разницу сегодня, летом 2018 года, между волонтером и добровольцем – кроме того, что в существовании терминов из одного синонимического ряда лежит парадокс, позволяющий различать гражданских лиц от вооруженных граждан.

Вероятно, в том, что одни уже выиграли эту войну и нашли себе место в мирной жизни, обогащенные новым опытом, другие выбирают войну как образ существования.  

Для одних, овладевших искусством собирать деньги и привлекать разнообразную материальную помощь, существует широчайшее поле применения талантов – помогать старикам, сиротам, инвалидам. Для других, кто ни в коем случае не намерен расставаться с оружием и не горит желанием защищать суверенитет и территориальную целостность Украины под государственным началом, есть пример чеченца Юсупа Темерханова, на похороны которого в минувшие выходные в его родное село съехались десятки тысяч человек.

Он получил известность за то, что расстрелял полковника российской армии Юрия Буданова, виновного в убийстве чеченской девушки, и вышедшего на свободу досрочно.

Об именах офицеров российской армии, виновных в гибели украинских граждан, начиная с февраля 2014 года, информации более чем достаточно.

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