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Главная » Мнения » Манафортгейт. Зачем Порошенко и Кличко опровергают свое сотрудничество с американцем
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Манафортгейт. Зачем Порошенко и Кличко опровергают свое сотрудничество с американцем

Манафортгейт. Зачем Порошенко и Кличко опровергают свое сотрудничество с американцем

В предвыборный год публично признаться в связях с консультантом «дважды несудимого» — смерти подобно

10.08.18 23
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У европейских аристократов начала XX было развлечение — упоминать в завещании чужих жён. Добропорядочной матроне оставляли крупную сумму с припиской наподобие «Беатрис в память о чудесных днях, проведённых в отеле «Риц» летом 1868 года».

После оглашения нотариусом завещания слухи о «чудесных днях» расползались по салонам в мгновение ока. От денег с негодованием отказывались, но это ничего не меняло. Убедить светскую публику в том, что Беатрис в молодости не спала с усопшим, было практически нереально. Любопытно, что аристократия того времени к внебрачным интрижкам относилась спокойно, и в условном отеле «Риц» с чужими жёнами/мужьями побывала большая часть завсегдатаев салонов. Но сплетни это одно. А прилюдно озвученное завещание — совсем другое.

Нечто подобное проделал Пол Манафорт со своим партнёром Риком Гейтсом, заявив, что в 2014 году они консультировали Петра Порошенко и Виталия Кличко.

Вряд ли украинские элиты удивишь сотрудничеством с беспринципными политтехнологами, которые готовы консультировать кого угодно, лишь бы заработать денег. По-другому и быть не может, политтехнолог — это профессия наподобие врача, которому нет дела до того, как пациент заразился сифилисом. Главное — его вылечить или хотя бы сделать болезнь незаметной. Да и не советовали они представителям отечественного истеблишмента, как следует из попавших в прессу откровений Манафорта с Гейтсом, ничего плохого.

Ринату Ахметову Манафорт в своё время рекомендовал не допускать к власти Януковича.Януковичу — идти в Европу и не верить России

Кличко — вычистить авгиевы конюшни киевской мэрии и развивать самоуправление.

Если Манафорт, как он сам уверяет, действительно консультировал Порошенко во время избирательной кампании 2014 года, то, скорее всего, тоже предлагал ему делать правильные вещи. Факт, что он скрыл от фискаль­ных органов $60 млн, в Украине тоже не вызывает негодования.

Но команды Порошенко и Кличко опровергают утверждения о сотрудничестве с Манафортом. В предвыборный год публично признаться в связях с консультантом «дважды несудимого» — смерти подобно. Согласиться с этим фактически означает признать, что Революция достоинства не привела к кардинальной перезагрузке украинской власти. Подтвердить, что нынешним властям хоть и пришлось изменить политическую риторику и под давлением международных партнёров пойти на точечные реформы, но экзистенциально они ничем не отличаются от прошлых правителей и бесконечно далеки от своего электората.

Единственная проблема, как и в случае с салонными сплетнями, состоит в том, что публичным отрицанием тоже особо ничего не изменить. Вопрос, действительно ли имело место сотрудничество нынешних элит с опальными политтехнологами, вторичен.

Жизнь Европы кардинально изменила Первая мировая война. Принадлежность к аристократическим кругам перестала иметь какое-либо значение, поэтому всем стало безразлично, кто с кем спал в довоенные времена. Можно предположить, что Украину в будущем тоже ожидают кардинальные потрясения, которые изменят политический ландшафт настолько, что прошлое элит перестанет тяготеть над их настоящим.

И хочется надеяться, что для украинцев эти изменения окажутся менее болезненными, чем 100 лет назад. Хотя бы обойдёмся без окопов и применения иприта.

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