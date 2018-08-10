Предвыборные заклинания. Почему Георгий Тука боится Вакарчука и Зеленского

Недавнее заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгия Туки о том, что руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский и лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук станут марионетками в руках «экспертов», если решаться на участие в президентских выборах, скорее говорит о фобиях нынешней власти, чем демонстрирует заботу относительно будущности Украины и гипотетической политической судьбы двух шоуменов.

Дело не в конкретных фамилиях политических неофитов. Не в «страшном грехе» - отсутствии у каждого из упомянутых лиц собственной структуры и политической силы. И уж точно не в том, что в силу этого их, по мнению Туки, «обыграют еще во время предвыборной гонки». Ну обыграют и обыграют – чего волноваться? Ну, выборы пройдут чуть веселее. Ну, Петр Алексеевич триумфально вновь въедет на Банковую. С большим отрывом и на белом коне. Ну, на очередной инаугурации от сиятельного вида нового/старого президента и потепления глобального климата в обморок упадет не один солдатик, а, скажем, трое. Все ж нормально! Вакарчук смахнет слезу и споет про то, что он не сдастся без боя. А Зеленский, потупив глаза, объяснит в очередной раз, для чего зарегистрировал партию «Слуга народа» (кто не в курсе – для того, чтобы какие-то политические проходимцы не воспользовались брендом в своих корыстных интересах). В чем проблема-то?

А проблема в том, что власти хотят законсервировать созданную в Украине иерархическую систему. С ее старой, намозолившей всем глаза элитой. С ее партиями и «командами», о которых сам Тука в том месте его карьеры, где волонтерство уже начало претворяться в политику, говорил вещи нелицеприятные и требующие в печатном виде использования фигового листа многоточий для лексики, традиционно именуемой обсценной. Вот, к примеру, «желторотый» политик Тука образца осени 2014-го, пятый номер в списке партии Данилы Яневского «Украина – Единая страна»: «Среди нас нет политиков. Среди нас - люди, которых объединяет, пожалуй, одно емкое, но нелитературное слово - “зае...али”! Всех нас достала колода политиков, которая тусуется 20 лет!».

Ну да дело прошлое. Нельзя дважды войти в одну реку. Все течет, все изменяется и т.д. Сегодня Тука, которого Порошенко при назначении на должность главы Луганской ОГА аттестовал как представителя «нового вида народного политика», и который сам в тот переломный момент одним из главных условий называл - не числиться членом президентской команды, превратился в простой винтик этой самой команды. В один из ее рупоров. Его суровый вид со взглядом пламенного революционера перед казнью может ввести в заблуждение: будто он режет свою собственную правду-матку. Но на самом деле это – мнение Банковой. Совпадение? Не думаю.

Такая позиция власти – слегка забавна. Потому что Вакарчук в отношении своих президентских амбиций, уже после возвращения из США, где он полгода проучился в Стэнфорде, отозвался уклончиво: «Что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите».

А Зеленский и вовсе обратил это в шутливый диалог, разыгранный на пару с Еленой Кравец:

- Ты последний анекдот слышала про Зеленского и Вакарчука?

- Нет.

- Встретились Зеленский и Вакарчук...

- Где?

- Во втором туре...

Состоится хадж шоуменов в большую политику или нет – до сих пор неизвестно. Но президентские выборы, в сущности, уже начались

И рейтинги стучат в висках Петра Алексеевича, как пепел Клааса в сердце Уленшпигеля. И точно также требуют если не отмщения, то хотя бы пресечения. Ну что, в самом деле, такое!

За Тимошенко, по последним опросам социологической группы «Рейтинг», готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. А за Порошенко – всего 8,3%! Перед ним, разместившемся в электоральных симпатиях на 5-м месте, есть еще Гриценко, Бойко, Ляшко. А ему в затылок, с своими 8,0%, дышат как раз Зеленский с Вакарчуком. Как сказала бы Верка Сердючка, тоже раздумывающая над тем, не прогуляться ли ей на выборы: «Або укрыйтэ свои ноги, або давайтэ шо-то решать».

Сегодня, конечно, хуже всего у Петра Алексеевича дела обстоят с Юлией Владимировной. Но ее хоть можно ближе к 31 марта, дню выборов, как-то помазать Россией. В очередной раз припомнить ее угодливые смешки на встрече с Путиным. Опять поднять тему газовых контрактов. Ну или заявить, как это было сделано на днях, о готовности России вмешаться в выборы. Храня до поры целомудренное молчание – в чью именно пользу. В общем, пока живешь – надеешься.

А вот что делать, допустим, с незапятнанным Вакарчуком – совершенно неясно. Как неясно, с чем вообще этот парень вернулся из Америки. Но вернемся ненадолго к Туке.

На пике своей карьеры, в декабре 2015-го, Георгий Тука – губернатор Луганщины, по словам луганского активиста Сергея Чуба, не контролировавший «даже свои три этажа в облгосадминистрации, не говоря уже обо всей области», - заявил: «С каждым днём я становлюсь всё более ярым сторонником не демократии, а диктатуры… Стране нужен де Голль, Пиночет или Самоса».

Возможно, именно тогда у бывшего волонтера, не снискавшего особых лавров в политике, и начался этот дивный этап неверия в новую политическую кровь и родства душ с Банковой. Где сегодня доминирует простая, как репа, мысль: старых оппонентов нужно уничтожать, а новых, нарождающихся, пусть даже гипотетических – не пускать в политику под любым предлогом. Так, чтобы финальный тур президентских выборов в Украине прошел примерно по той же схеме, которую успешно обкатали в России в 1996-м, когда Ельцин победил Зюганова.

Вопрос только: это ж как, интересно, нужно будет исхитриться политтехнологам Порошенко, чтобы на финишной прямой он оказался, например, в паре с Рабиновичем? Или подставят несчастного президента, отдав его на растерзание – то ли старой Юле, то ли молодым Вакарчуку с Зеленским? Людям без опыта и команды, но которые, похоже, являются Порошенко в ночных кошмарах, нагло требуя сложить полномочия. А может не нагло? Может, так и надо? Может, это лучше для Украины, чем Пиночет и Самоса? И даже – о, ужас! о, святотатство! – чем сам Порошенко?..