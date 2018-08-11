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Главная » Мнения » Иран сказал — пацан сделал. Чем Рухани так насолил Трампу
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Иран сказал — пацан сделал. Чем Рухани так насолил Трампу

Иран сказал — пацан сделал. Чем Рухани так насолил Трампу
Коллаж: Дім Новин

Следующий виток санкций, наиболее болезненный, начнётся 5 ноября

11.08.18 8
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Трамп — это голова, ему палец в рот не клади. Что бы ни рассказывали о нём американские СМИ, заслужившие от 45-го президента США обидное прозвище fake news, он продолжает гнуть своё — выполнять предвыборную программу. Что выглядит по меньшей мере странно, особенно с учётом повсеместной практики, которая заключается в том, что чем больше политик пообещает, тем меньше в итоге сделает.

Итак, Иран. Во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп не уставал повторять, что в случае избрания президентом будет добиваться отмены соглашения по иранской ядерной программе, ограничивавшего деятельность Тегерана в сфере атомной энергетики, в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер со стороны США и ЕС.

Следует напомнить, что в январе 2013 года был опубликован доклад американских учёных, в котором утверждалось, что к середине 2014 года Иран будет обладать достаточным количеством обогащённого урана для производства нескольких ядерных бомб. Авторы отчёта предлагали США усилить режим санкций против Ирана, пока не поздно.

В итоге 15 июля 2015 года Иран и страны «шестёрки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) подписали соглашение по иранской ядерной программе в обмен на отмену международных санкций против Тегерана.

Президент США Барак Обама назвал сделку победой американской дипломатии и заявил, что соглашение не позволит Ирану создать ядерное оружие. Кандидат в президенты США Дональд Трамп называл документ «худшей сделкой в мире», а вместо слова «победа» применил другое — «катастрофа».

Итак, Трамп. С первых дней вступления в должность президента США он держит слово, которое давал американским избирателям. Иранским властям обратить бы внимание на такую непривычную манеру вести дела. Но не тут-то было.

Очевидно, исходя из того, что кроме США свои подписи поставили под соглашением Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, президент Ирана Хасан Рухани посчитал, что Вашингтон может оказаться в меньшинстве. И что к заявлениям Трампа можно относиться как к политической риторике, обращённой вовнутрь страны. А если учесть, что американский президент общается с миром через Twitter, то его слова вообще нельзя воспринимать всерьёз.

После того как 8 мая 2018 года Трамп заявил об одностороннем выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран, дождавшись от европейских лидеров подтверждения того, что ЕС не намерен вводить санкции против Ирана, заявил о ближайших планах. Представитель иранского правительства 15 мая предупредил о готовности возобновить обогащение урана до 20% «или до любого другого необходимого для страны уровня».

Реакция ЕС на угрозы Тегерана была предсказуемой

«Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном — это ключевая часть Совместного всеобъемлющего плана действий, которая должна быть выполнена всем международным сообществом», — заявила 21 мая верховный еврокомиссар по политике безопасности и расширению Федерика Могерини. То есть Европа услышала Вашингтон, но продолжает не слышать Тегеран. И предлагает всё оставить как есть.

Но что слышит Рухани, который вслух говорит о том, что Трамп затеял игру вокруг ядерной сделки ради выборов в Конгресс. Он явно не слышит госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Трамп намерен заставить Иран «вести себя, как нормальная страна». И что возвращением санкций Тегеран обязан прежде всего себе и своей политике на Ближнем Востоке, в особенности в отношениях с Израилем. Рухани слышит: нефть.

Итак, санкции. 6 августа Трамп подписал указ, которым запретительные меры против Ирана вводятся двумя этапами. Следующий виток санкций, наиболее болезненный, начнётся 5 ноября, когда США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки с центробанком Ирана.

Саудовская Аравия уже пообещала, что возместит любой дефицит, который возникнет на нефтяном рынке в случае ухода с него иранского сырья...

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