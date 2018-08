Прозоріше не буває? Як обиратимуть суддів ВАС

Очистити судову систему України від корупційного зла – одне з ключових передвиборчих гасел нинішньої влади. З огляду на те, в якому стані сьогодні перебуває правове поле нашої держави, вочевидь, глобальна судова реформа так і залишилась на рівні багатообіцяючих гасел.

«Покращеної» реальності не спостерігаємо, на відміну від закритих районних судів, де часом просто нікому працювати.

Однак, як обіцяють представники влади, реформа, попри всю критику необ’єктивної громадськості, успішна. Залишилась – швидка імплементація її окремих напрямків. Як-от у випадку з Вищим антикорупційним судом.

Нагадаю, 2 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на зайняття 39 вакантних посад судді Вищого антикорупційного суду, з яких до самого ВАС – 27 посад суддів, а до його Апеляційної палати – 12 посад. Його ідеологи переконують – такого прозорого та професійного конкурсу Україна ще не бачила. Десь подібні обіцянки уже лунали. Чи не з обранням суддів до Верховного Суду? Тоді також усі били себе в груди, кажучи, що про подібну «прозорість» українці й мріяти не могли. У результаті конкурс тривав тривав значно довше, аніж обіцяли та ще й в перемішку з низкою скандалів та відвертих недопрацювань.

Як буде у випадку з ВАС? Не хочу повторювати звичне «все пропало», проте відвертих підстав для оптимізму поки що не бачу.

Отож, аби в Україні запрацював авторитетний ВАС (який, за словами експертів та політиків, нарешті запустить процес боротьби з топ-корупцією) необхідно призначити щонайменше 35 суддів. Прийом документів триватиме до 14 вересня.

Вагома роль у всьому цьому епічному процесі належатиме громадській раді міжнародних експертів (далі - ГРМЕ), яку обиратимуть на відкритому засіданні ВККС. Що ж, намальовується чергова багатосерійна мильна опера, чи не так? І як звично - тут реальність розходиться з грандіозними очікуванням.

Громадська рада міжнародних експертів – кращі з кращих?

Так, провідні правові міжнародні організації, які у себе на вітчизні відчайдушно борються з корупцією, мають подати щонайменше 12 своїх кандидатів до складу ГРМЕ. Із них ВККС обере шість осіб – best of the best. Саме вони визначатимуть, наскільки той чи інший кандидат на посаду судді відповідає вимогам та визначеним у законі критеріям. Зокрема, моральності та професійності.

При цьому, зауважу, в законі не передбаченого жодного порядку, в якому такі міжнародні організації мають подавати до ВККС свої кандидатури до складу Громадської ради.

У законі лише визначено, що членами такої ради можуть бути призначені особи, як громадяни України, так і іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, досвід роботи не менше як п’ять років з здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією.

Відповідні вимоги до членів Громадської ради міжнародних експертів є невизначеними та неоднозначними

Та й де гарантії, що серед усіх цих «чесних і неупереджених» не знайдеться трійка «засланих козачків», контрольованих Банковою? Ніхто таких гарантій дати не може, принаймні не у нашій кумівській державі.

Крім того, виникає питання, чи зможуть всі ці донорські організації діяти погоджено та сформувати єдиний список кандидатів до ради. Адже до вересня часу не так і багато, а якогось єдиного чи кількох окремих списків з альтернативними пропозиціями досі ніхто не оприлюднив.

Не забуваймо, що ВККС не може призначити якихось своїх кандидатів. Їх мають запропонувати лише міжнародні організації.

Звісно, у багатьох виникає питання - наскільки дієвим є подання такого єдиного «міжнародного списку»? Та чи не є це втручанням у державний суверенітет? Як на мене, немає різниці, буде це один список, чи кожна організація подасть своїх кандидатів.

Адже в законі передбачено, що «кожна така міжнародна організація має право запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України не менше двох кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів». Тому вони спокійно можуть надсилати до ВВКС своїх кандидатів самостійно, без будь-якого погодження з іншими організаціями. Головне - аби в їхньому поданні було не менше двох кандидатів.

Ще одне не менш важливе питання - чи здатна така Рада, яка складатиметься з представників наших донорів, дійсно бути ефективною – проводити незаангажований конкурсний відбір?

Звісно, тут не варто бути категоричним. Вона може бути ефективною лише при умові, якщо її члени справді будуть незалежними. Що, на жаль, у наших реаліях сумнівно.

Судді – прозорий відбір за суб’єктивною ознакою?

Згідно із ухваленим законом, Вищий антикорупційний суд здійснюватиме правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції (Апеляційна палата ВАС) у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів.

На посаду судді ВАС можуть призначити громадянина України, який володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог : 1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років; 2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; 3) має досвід професійної діяльності адвоката, зокрема щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років; 4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1-3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Крім того, встановлюється, що суддями ВАС не можуть бути особи, «які упродовж останніх п’яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах за політичною партією».

Такі норми є порушенням Конституції України, яка забороняє дискримінацію в правах за будь-якою ознакою, зокрема, і за партійними вподобаннями та приналежністю.

Відповідно до передбачених у законі вимог суддею ВАС може бути особа, яка раніше не займала посади судді. Зважаючи на це, мали б бути також встановлені вимоги щодо допустимої кількості осіб, яких можуть призначити суддями ВАС і які раніше не мали досвіду роботи на посаді судді.

В іншому разі, якщо у конкурсі на посаду судді ВАС найкращі результати отримають особи, які в минулому, до прикладу, були адвокатами чи науковцями (а їх буде значно більше, аніж кандидатів, які мають суддівський досвід), то сформувати повноважний склад суду для розгляду корупційних кримінальних проваджень у ВАС буде неможливо. Так як, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, кримінальні провадження у цьому судді мають здійснюватися колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Ба, більше. Окрім офіційних вимог до кандидатів не менш цікавою є також система їхнього оцінювання. Як коментують ЗМІ члени ВККС, кандидат до ВАС може отримати приблизно 1000 балів. Із них 210 – на першому етапі оцінювання. На основі тестів на знання законодавства – до 90 балів максимум. За проект судового рішення, яке пише кандидат, члени ВККС можуть поставити максимальну оцінку – 120 балів. Решту 790 балів членів ВККС розподіляють на власний розсуд. Своїх рішень вони не мотивують. Цікаво, що 500 балів кандидат отримує за критерієм доброчесності й професійної етики. З цієї кількості 300 балів частково визначаються психологічними тестами, а 200 – винятково на розсуд членів комісії. Що ж, благо для членів комісії, у нас суб’єктивізм – не злочин. Хоч це і не усуває ризиків різноманітних спекуляцій.

По суті, нам обіцяють прозорий відбір, але ніхто не пояснюватиме, на основі чого приймалось рішення щодо конкретного кандидата, як він проходив цей тест, чому отримав відповідну кількість балів тощо. Тобто у випадку можливих маніпуляцій із балами буде складно довести факт порушення, адже - куди вже прозоріше.

Прогнозую, що відбір суддів до ВАС – це ще одна епопея, де нас чекають несподівані сюжетні лінії, персонажі і, звісно, те, без чого неможливо уявити вітчизняну судову реформу, – боротьба за сфери впливу. Нудьгувати не доведеться. Чи досягнемо хоч якоїсь ефективності? Вересень покаже.