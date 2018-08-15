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Главная » Мнения » Заполярье в степях Украины. Каждый из нас должен надеяться сам на себя
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Заполярье в степях Украины. Каждый из нас должен надеяться сам на себя

Заполярье в степях Украины. Каждый из нас должен надеяться сам на себя
Фото: Travel.ru

Почему украинцам пора осознать, что они тоже живут на Шпицбергене

15.08.18 63
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Поселенцам, прибывающим на норвежский архипелаг Шпицберген, выдают памятку о действующих тут законах и правилах. Среди них напоминание о том, что на архипелаге запрещено мусорить (чтобы не привлекать медведей), выходить за пределы поселений без ружья (могут напасть медведи) и умирать (тело раскопают и сожрут медведи). Есть строчка и о том, что на Шпицбергене не действует королевский закон о социальных правах.

Каждый должен надеяться лишь на себя. Гарантированной норвежским правительством на материке бесплатной медпомощи здесь не предусмотрено. Это плата за свободу выбора. До 1924 года заполярный архипелаг считался ничьей землёй. Потом Норвегия объявила его своей территорией с особым статусом: на острове может поселиться человек практически любой национальности, без необходимости получения виз.

Украинцам пора осознать, что они тоже живут на Шпицбергене. Пусть наша земля расположена не в Заполярье, а на Восточноевропейской низменности, но сути это не меняет. Простой пример. На сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку недавно обнародовали концепцию создания второго уровня пенсионной системы.

В документе среди прочего приводятся и демографические прогнозы. При условии сохранения нынешней рождаемости, средней продолжительности жизни и нулевой миграции к 2050 году население страны сократится приблизительно до 40 млн человек. Среди них будет около 20 млн человек работоспособного возраста и 12 млн пенсионеров.

Так как прогнозы, скорее всего, излишне оптимистичны, реальная ситуация окажется куда хуже. Это означает, что на пенсию и современную бесплатную медицину в старости нам надеяться не стоит. Денег на это в бюджете не найдётся.

Впрочем, то, что на социальные блага рассчитывать не стоит, понятно и так, без всяких прогнозов.

Единственный способ обеспечить себе надёжную старость в Украине — накопить сбережения и воспитать детей, которые смогут зарабатывать и поддерживать родителей. Но и тут не складывается

В этом году около 60 тыс. абитуриентов подали заявки на поступление в вузы по специальности «филология». Приблизительно столько же на «право». Почти 40 тыс. — на «менеджмент». А вот на «биологию» — 5 тыс. человек. На «прикладную математику» — 3,5 тыс.

Очевидно, что из выпускников-правоведов стать высокооплачиваемым юристом сможет в лучшем случае каждый сотый. А филологи и «профессиональные» менеджеры и вовсе мало кому будут нужны. Тогда как даже более чем средний программист или биохимик смогут зарабатывать приличные деньги. Пусть и не на родине. Это все понимают. Но не объясняют детям бессмысленность обучения на заведомо ненужных специальностях. В надежде, что кто-то позаботится о них и поможет устроиться на какую-то работу за какую-то зарплату.

Именно патернализм — желание переложить свои проблемы на кого-то более сильного — не даёт развиваться стране. Подобное мировоззрение побуждает украинцев голосовать за политиков, обещающих решить все проблемы сейчас и сразу, и устраиваться на работу в компании, манящие стабильностью, но не высокими зарплатами и возможностью развиваться профессионально.

Но если мы научимся брать ответственность на себя, не боясь психологического дискомфорта, поступать как нам выгодно, а не как привыкли, — власть по настоящему обеспокоится перспективой остаться на обезлюдевшей земле под внешним управлением. И тогда начнёт на деле, а не на словах беспокоиться о росте общественных благ. Украина станет социальным государством.

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