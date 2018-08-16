Прививка от инфантилизма. Когда независимость Украины станет ответственностью каждого украинца

Вы видели молодых людей, которые ведут себя, словно каждый месяц ходят в отделение почты и получают пенсию? Этакие молодые бурчащие старики, которым чуждо всё новое.

Они воспитывались под чутким присмотром жестоких совковых родителей. У них нет своих взглядов на жизнь. Сколько бы им ни было лет — они инфантильны и живут с родителями. Принимать решение? Зачем? Ведь есть мама и папа, которые всё сделают за тебя.

Вот такого молодого старика, который не может начать собственную жизнь в отдельной квартире, мне напоминает наша страна. На следующей неделе ей исполниться 27 лет. Уверен, центральные улицы городов наполнятся людьми в вышиванках, президент произнесёт пламенную речь, из динамиков будут доноситься гимн и песни Тараса Петриненко.

Патетичный сценарий из года в год почти не меняется: все будут искать причины для гордости, но уже на следующий день эти же люди превратятся в вечно ноющих, ждущих мессию.

Я почти ровесник независимости. Рос, учился, начал работать в Украине. Но мне чужды очень многие здешние процессы. Сложно любить страну, когда иду в ЖЭК или налоговую, вызываю скорую помощь или обращаюсь в полицию. Но я понимаю: не Украина виновна в том, что эти службы плохо работают. Ведь независимость — это в первую очередь ответственность каждого гражданина. Именно от их слаженной работы зависит дееспособность всего механизма под названием «государство».

Главная проблема нашей страны — в отсутствии ответственности за свои действия

Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Последние годы доказали, что в нашей стране много людей, готовых брать руль событий в свои руки. Этот руль тяжёлый и очень неудобный, но от искусного управления им в самых сложных ситуациях зависит развитие государства. Мы, украинцы, можем мобилизовать силы, когда это по-настоящему нужно. Сейчас именно такой момент.

Стране 27 лет. Стоит сделать выводы из ошибок прошлого, набраться сил и выехать из родительской квартиры. Уверен, вначале будет безумно сложно, но в Украине уже четвёртый год идёт война — и она лучшая прививка от инфантилизма.