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Главная » Мнения » Прививка от инфантилизма. Когда независимость Украины станет ответственностью каждого украинца
Андрей Фарисей
Андрей Фарисей

Прививка от инфантилизма. Когда независимость Украины станет ответственностью каждого украинца

Прививка от инфантилизма. Когда независимость Украины станет ответственностью каждого украинца
Фото: Styler RBC - РБК-Украина

Стране 27 лет. Стоит набраться сил и выехать из родительской квартиры

16.08.18 37
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Вы видели молодых людей, которые ведут себя, словно каждый месяц ходят в отделение почты и получают пенсию? Этакие молодые бурчащие старики, которым чуждо всё новое.

Они воспитывались под чутким присмотром жестоких совковых родителей. У них нет своих взглядов на жизнь. Сколько бы им ни было лет — они инфантильны и живут с родителями. Принимать решение? Зачем? Ведь есть мама и папа, которые всё сделают за тебя.

Вот такого молодого старика, который не может начать собственную жизнь в отдельной квартире, мне напоминает наша страна. На следующей неделе ей исполниться 27 лет. Уверен, центральные улицы городов наполнятся людьми в вышиванках, президент произнесёт пламенную речь, из динамиков будут доноситься гимн и песни Тараса Петриненко.

Патетичный сценарий из года в год почти не меняется: все будут искать причины для гордости, но уже на следующий день эти же люди превратятся в вечно ноющих, ждущих мессию.

Я почти ровесник независимости. Рос, учился, начал работать в Украине. Но мне чужды очень многие здешние процессы. Сложно любить страну, когда иду в ЖЭК или налоговую, вызываю скорую помощь или обращаюсь в полицию. Но я понимаю: не Украина виновна в том, что эти службы плохо работают. Ведь независимость — это в первую очередь ответственность каждого гражданина. Именно от их слаженной работы зависит дееспособность всего механизма под названием «государство».

Главная проблема нашей страны — в отсутствии ответственности за свои действия

Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Последние годы доказали, что в нашей стране много людей, готовых брать руль событий в свои руки. Этот руль тяжёлый и очень неудобный, но от искусного управления им в самых сложных ситуациях зависит развитие государства. Мы, украинцы, можем мобилизовать силы, когда это по-настоящему нужно. Сейчас именно такой момент.

Стране 27 лет. Стоит сделать выводы из ошибок прошлого, набраться сил и выехать из родительской квартиры. Уверен, вначале будет безумно сложно, но в Украине уже четвёртый год идёт война — и она лучшая прививка от инфантилизма.

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