Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Базовая потребность. В чем истинная причина скандалов вокруг Оксаны Марченко и фильма о Стусе
Зоя Звиняцковская
Зоя Звиняцковская

Базовая потребность. В чем истинная причина скандалов вокруг Оксаны Марченко и фильма о Стусе

Базовая потребность. В чем истинная причина скандалов вокруг Оксаны Марченко и фильма о Стусе
Виктор Медведчук. Фото РИА Новости

Безнаказанность – лозунг нашего времени и речь идет не только об одном Медведчуке

17.08.18 150
000

Несмотря на протесты части коллектива канала 1+1 и неравнодушных граждан, устроивших митинг под стенами телеканала, жена Виктора Медвечука телеведущая Оксана Марченко примет участие в проекте “Танці з зірками”.

Она была спокойна, мила и раскована на презентации, состоявшейся вчера в Национальном художественном музее, что, впрочем, неудивительно – говорят, у аккредитованных журналистов брали согласие на обязательный просмотр и редактуру их материала перед публикацией. 

Скандал с Марченко наложился на ситуацию вокруг фильма про Васыля Стуса и удалением (и повторным возвращением) из него сцен суда над поэтом с участием его адвоката Виктора Медведчука. На первый взгляд, и тот, и этот скандал уже завершился, причем, если в случае с Марченко возмущение было проигнорировано, в случае с фильмом про Стуса конфликт закончился полной победой жаждущей исторической справедливости общественности, “всухую” победившей малочисленную и несравнимо менее влиятельную команду представителей киносообщества. 

Первые требовали исторической правды, которая в данном случае должна была выразиться в максимально достоверном воспроизведении событий (включая неприглядную роль Медведчука в судебном процессе), вторые напоминали о праве режиссера на творчество, справедливо указывали на отсутствие у “общественности” компетенции для построения сценария фильма и пытались донести важную, но все еще не очевидную в наших широтах мысль: госзаказ (на производство фильма было выделено почти 20 миллионов гривен) не означает буквальной диктовки авторам, что и как снимать. 

Эти малочисленные голоса и без того терялись на фоне бесчисленных возмущенных высказываний оскорбленных граждан, желающих непременной достоверности. Исход “матча” стал очевиден, когда на “поле” в команде “общественности” или, если хотите, налогоплательщиков вышел лично премьер-министр Владимир Гройсман.

Он принял самое непосредственное участие в обсуждении, поручив Госкино и Минкульту “собрать авторов фильма и общественность в максимально сжатые сроки, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в фильме история моего земляка – настоящего патриота и борца за волю Украины Васыля Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без перекручиваний”. 

Насколько такой подход правомерен, когда речь идет о киноискусстве – вопрос спорный. Вопрос о том, какие права государство фактически имеет на финансируемые им фильмы, остается открытым – и очевидно, разные игроки имеют об этом каждый свое представление и граница в ту или иную сторону будет двигаться, что называется, «вручную».

Борьба двух концепций – «мы платим, а потому имеем право вмешиваться», и «мы творим, это наша работа, которую вы же нам и доверили, а потому не вмешивайтесь» возникнет еще не раз, особенно с появлением такого феномена, как «патриотическое кино» (что бы это ни было). Однако эта конкретная история — не про взаимоотношения художника и общества или художника и правителя. Она, по большому счету, даже не про Стуса и Медведчука. 

Это история о том, что когда государство не выполняет своих обязанностей в области наказания, установления справедливости и всего прочего, на что оно, вроде бы, имеет монопольное право, люди начинают требовать выполнения этих функций буквально от кого угодно — от нацдружин до культуры. Случай такого рода не первый и далеко не последний, просто самый громкий.

Люди будут требовать справедливость с возрастающей силой – и уже вовсе не от режиссеров и кино вообще

Психологи сказали бы, что это кейс про неудовлетворенную базовую потребность — и про ее сублимацию, которые возникают от того, что она тотально и системно не удовлетворяется. Потому что стремление к справедливости — базовая потребность.

На самом деле общественность вовсе не претендует на творчество и прочие профессиональные знания и умения и не посягает на лавры Феллини или Хичкока. Никто из комментаторов, осуждающих изъятие сцен с Медведчуком из фильма, не утверждал, что разбирается в кино. Люди просто хотят справедливости – и им все равно, кто им ее даст и в какой форме.

Преступления Виктора Медведчука, реальные и мнимые, находятся не только в прошлом, но и в настоящем. И ни тогда, ни сейчас они не стали предметом судебного разбирательства – и вряд ли станут в обозримом будущем. Декоммунизация памятников и мозаик не повлекла за собой фактическую люстрацию преступников из компартии и спецслужб времен тоталитаризма, равно как и не дошло до суда до сих пор ни одно из вопиющих дел Революции Достоинства. Никто не наказан. Бывшие жертвы (которым удалось выжить) ходят по одним улицам со своими бывшими палачами. 

Безнаказанность – лозунг нашего времени и речь отнюдь идет не только об одном Медведчуке, просто он фигура уж очень одиозная.

Восстановить справедливость и наказать его люди сегодня не в силах, но они могут хотя бы требовать, чтобы в кино с его участием была показана та самая «правда», чтобы Виктор Медведчук был заклеймлен силой одного из самых массовых искусств и чтобы плевок-капсула с посланием о его предательстве полетел-таки в вечность.

Как видите, конкретно к кино это не имеет вообще никакого отношения, как не имеет отношения к развлекательному телевидению вообще и качественным характеристикам конкретной танцевальной программы на канале 1+1 в частности факт участия в ней телеведущей Оксаны Марченко.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В отборе на "Оскар" участвую 6 украинских фильмовГендерная бойня. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокатВышел трейлер украинского музыкального боевика
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17883
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12223
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13153
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23090
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13356
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30263
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16192
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27948
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6827
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 16176
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 5795 / 7355
  2. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 3489 / 4599
  3. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3280 / 6967
  4. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 3026 / 3404
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 2804 / 3194
  6. Украина наращивает присутствие в Азовском море из-за действий России 2725 / 3163
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2676 / 47793
  8. Адвокаты Януковича устроили драку в суде 2618 / 3067
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2388 / 15544
  10. Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ 2379 / 3011
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 24 / 7355
  2. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 21 / 3194
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 21 / 47793
  4. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 14 / 3787
  5. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 11 / 4783
  6. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 7 / 6819
  7. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 7 / 4599
  8. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 5 / 1677
  9. Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения 5 / 3086
  10. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 4 / 6967
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.