Базовая потребность. В чем истинная причина скандалов вокруг Оксаны Марченко и фильма о Стусе

Несмотря на протесты части коллектива канала 1+1 и неравнодушных граждан, устроивших митинг под стенами телеканала, жена Виктора Медвечука телеведущая Оксана Марченко примет участие в проекте “Танці з зірками”.

Она была спокойна, мила и раскована на презентации, состоявшейся вчера в Национальном художественном музее, что, впрочем, неудивительно – говорят, у аккредитованных журналистов брали согласие на обязательный просмотр и редактуру их материала перед публикацией.

Скандал с Марченко наложился на ситуацию вокруг фильма про Васыля Стуса и удалением (и повторным возвращением) из него сцен суда над поэтом с участием его адвоката Виктора Медведчука. На первый взгляд, и тот, и этот скандал уже завершился, причем, если в случае с Марченко возмущение было проигнорировано, в случае с фильмом про Стуса конфликт закончился полной победой жаждущей исторической справедливости общественности, “всухую” победившей малочисленную и несравнимо менее влиятельную команду представителей киносообщества.

Первые требовали исторической правды, которая в данном случае должна была выразиться в максимально достоверном воспроизведении событий (включая неприглядную роль Медведчука в судебном процессе), вторые напоминали о праве режиссера на творчество, справедливо указывали на отсутствие у “общественности” компетенции для построения сценария фильма и пытались донести важную, но все еще не очевидную в наших широтах мысль: госзаказ (на производство фильма было выделено почти 20 миллионов гривен) не означает буквальной диктовки авторам, что и как снимать.

Эти малочисленные голоса и без того терялись на фоне бесчисленных возмущенных высказываний оскорбленных граждан, желающих непременной достоверности. Исход “матча” стал очевиден, когда на “поле” в команде “общественности” или, если хотите, налогоплательщиков вышел лично премьер-министр Владимир Гройсман.

Он принял самое непосредственное участие в обсуждении, поручив Госкино и Минкульту “собрать авторов фильма и общественность в максимально сжатые сроки, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в фильме история моего земляка – настоящего патриота и борца за волю Украины Васыля Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без перекручиваний”.

Насколько такой подход правомерен, когда речь идет о киноискусстве – вопрос спорный. Вопрос о том, какие права государство фактически имеет на финансируемые им фильмы, остается открытым – и очевидно, разные игроки имеют об этом каждый свое представление и граница в ту или иную сторону будет двигаться, что называется, «вручную».

Борьба двух концепций – «мы платим, а потому имеем право вмешиваться», и «мы творим, это наша работа, которую вы же нам и доверили, а потому не вмешивайтесь» возникнет еще не раз, особенно с появлением такого феномена, как «патриотическое кино» (что бы это ни было). Однако эта конкретная история — не про взаимоотношения художника и общества или художника и правителя. Она, по большому счету, даже не про Стуса и Медведчука.

Это история о том, что когда государство не выполняет своих обязанностей в области наказания, установления справедливости и всего прочего, на что оно, вроде бы, имеет монопольное право, люди начинают требовать выполнения этих функций буквально от кого угодно — от нацдружин до культуры. Случай такого рода не первый и далеко не последний, просто самый громкий.

Люди будут требовать справедливость с возрастающей силой – и уже вовсе не от режиссеров и кино вообще

Психологи сказали бы, что это кейс про неудовлетворенную базовую потребность — и про ее сублимацию, которые возникают от того, что она тотально и системно не удовлетворяется. Потому что стремление к справедливости — базовая потребность.

На самом деле общественность вовсе не претендует на творчество и прочие профессиональные знания и умения и не посягает на лавры Феллини или Хичкока. Никто из комментаторов, осуждающих изъятие сцен с Медведчуком из фильма, не утверждал, что разбирается в кино. Люди просто хотят справедливости – и им все равно, кто им ее даст и в какой форме.

Преступления Виктора Медведчука, реальные и мнимые, находятся не только в прошлом, но и в настоящем. И ни тогда, ни сейчас они не стали предметом судебного разбирательства – и вряд ли станут в обозримом будущем. Декоммунизация памятников и мозаик не повлекла за собой фактическую люстрацию преступников из компартии и спецслужб времен тоталитаризма, равно как и не дошло до суда до сих пор ни одно из вопиющих дел Революции Достоинства. Никто не наказан. Бывшие жертвы (которым удалось выжить) ходят по одним улицам со своими бывшими палачами.

Безнаказанность – лозунг нашего времени и речь отнюдь идет не только об одном Медведчуке, просто он фигура уж очень одиозная.

Восстановить справедливость и наказать его люди сегодня не в силах, но они могут хотя бы требовать, чтобы в кино с его участием была показана та самая «правда», чтобы Виктор Медведчук был заклеймлен силой одного из самых массовых искусств и чтобы плевок-капсула с посланием о его предательстве полетел-таки в вечность.

Как видите, конкретно к кино это не имеет вообще никакого отношения, как не имеет отношения к развлекательному телевидению вообще и качественным характеристикам конкретной танцевальной программы на канале 1+1 в частности факт участия в ней телеведущей Оксаны Марченко.