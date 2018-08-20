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Главная » Мнения » Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу

Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу
Фото: ПолитНавигатор

Популисты разных мастей имеют все шансы сформировать коалицию в Верховной Раде IX созыва

20.08.18 2896
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Пока Петр Порошенко не сделал официального заявления об участии в выборах президента Украины 2019 года, на наших глазах разворачивается самая потешная кампания за все годы независимости. 

Не только в том смысле, что забавная, рассчитанная на потеху – это тоже следует брать в учет, но также и в понимании того, для каких целей в конце XVII века создавались для царевича Петра вооруженные отряды специального назначения – потешные полки. Они были предназначены для обучения воинскому ремеслу, игре в солдатики была найдена замена в виде маневров и штурмов крепостей в условиях, максимально приближенных к боевым.  

Уже более чем за год до дня голосования, намеченного на последнее воскресенье марта 2019 года, стала понятна технологическая сторона этих мероприятий: появление в социологических опросах шутов и скоморохов, за которых избиратели готовы отдать свои голоса. С какой мотивацией, спросите вы. А по приколу, ответят вам. 

Для чего это делается – существует несколько объяснений. 

С одной стороны, чтобы привлечь граждан, которые не ходят на выборы по своим соображениям, или голосуют против всех, или впервые получают право голоса по достижении совершеннолетия. С другой – чтобы отвлечь ничтожный процент голосов избирателей, которые могут поддержать как нужного вам кандидата, так и его основного конкурента: так не достанься же ты никому. 

Хотя откровенных фриков на горизонте пока не наблюдается, пестрая компания граждан, успевших заявить о планах осчастливить Украину не только своим участием в выборах президента, но и победить на них и править так, как им представляется нужным, вызывает самые противоречивые чувства.  

Не будем забывать, что весной 2014 года Центральная избирательная комиссия не допустила к участию в выборах президента Украины Дарта Вейдера. Причинами назывались грубые нарушения, допущенные при оформлении документов, а также предположение, что наличие такого кандидата может привести к «унижению украинского общества, дискредитации Украины в глазах международной общественности и нивелированию поста президента Украины». 

Хотя память подсказывает пример того, как унизил украинское общество, дискредитировал Украину в глазах международной общественности и нивелировал пост президента Украины Виктор Янукович, допущенный к участию в выборах главы государства в 2009 году. И в тех выборах, напомним, участвовал Василий Протывсих – так же взявший себе накануне избирательной кампании сценический псевдоним, как и пресловутый Дарт Вейдер. 

Когда с целью мобилизации электората Верховная Рада в 2010  году отменила графу «против всех», тем самым она в 2012 году открыла дорогу в парламент партии «Свобода», которая два года спустя, в 2014-м, не смогла преодолеть проходной барьер. К тому времени изменились настроения в обществе, и риторика ультраправых националистов перестала находить поддержку в рядах тех, кто ходит на выборы с единственной целью – всем насолить, совершить индивидуальный акт протеста. 

Пока мы наблюдаем за тем, как один за другим заявляют о своих претензиях кандидаты в президенты, которых объединяет одно: они против Порошенко

Было бы, конечно, любопытно проследить за тем, какие новые слова они станут подбирать, если вдруг действующий президент откажется от участия в выборах. Факт маловероятный, но, тем не менее, достойный рассмотрения. Станут ли шуты и скоморохи искать новый объект для нападок, найдут ли в себе силы собраться с мыслями и предложить новую повестку – не «против», а «за». С учетом того, что «новый курс», «новая Конституция», «новый мирный план» уже заняты человеком с новой прической и новым загаром. 

Ну, а если после официального объявления о начале президентской кампании шоу с виртуальным выдвижением шутов и скоморохов не прекратится (что вероятно), то им придется бороться уже друг с другом, чтобы как-то привлечь к себе внимание. А нам остается набраться терпения и дождаться осени, когда состоятся выборы в Верховную Раду.

Ведь для политических игроков правильнее будет рассматривать перспективы отдельных партий, основываясь на результатах президентской кампании, которая может оказаться отвлекающим маневром. Потому что правительство в Украине формирует парламент, а не президент. И Конституцию Украины может изменять только Верховная Рада, так же, как и принимать – или наоборот, отказываться поддерживать – все остальные законы. 

И если затея с фрик-шоу, в которое превращается кампания по выборам президента, добьется своей цели – отвратить от похода на избирательный участок людей здравомыслящих и брезгливых, она получит новое воплощение в ходе парламентских выборов. И в таком случае популисты разных мастей имеют все шансы сформировать коалицию в Верховной Раде IX созыва.

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