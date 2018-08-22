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Главная » Мнения » Похитить Януковича. Нужен ли Украине свой Моссад
Сергей Ветров
Военный журналист
Сергей Ветров Военный журналист

Похитить Януковича. Нужен ли Украине свой Моссад

Похитить Януковича. Нужен ли Украине свой Моссад
Фото: YouTube

В Украине предложили создать спецслужбу по типу израильской

22.08.18 57
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Прокурор по делу Виктора Януковича Роман Кравченко предложил создать спецподразделение по типу израильского "Моссада", которое могло бы похитить на территории России беглого экс-президента и доставить его в Украину. 

Идея Кравченко, безусловно, имеет смысл. Но какой? Представляется, что функции украинского "Моссада должны быть намного шире, чем просто поимка Януковича. И уж тем более нет никакого смысла создавать столь серьезную структуру ради только этой цели. 

То, что предлагает Кравченко, Моссад действительно делает. Самым известным в его истории было похищение и доставка в Израиль в 1960 году нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана. 

Это произошло через девять лет после того как Моссад, собственно, и был создан. Цель его появления была заявлена четко: анализ разведывательной информации, а также проведение спецопераций за рубежом. В функции Моссад также входит предотвращение: а) террористической деятельности против израильских и еврейских объектов за рубежом; б) разработок и приобретения запасов так называемого неконвенционального оружия враждебными для Израиля странами. 

"Мы окружены врагами, которые намного превосходят нас в численности. Поэтому мы вынуждены выдвигать нашу разведку как можно дальше. Она служит нам длинной рукой, помогая компенсировать недостаток времени и пространства", - так объяснил второй директор Моссада Иссер Харель цель создания организации. 

Кроме того, Моссад осуществляет и репатриацию евреев из стран, откуда невозможен их официальный выезд в Израиль. И операции подобного рода уже проводились. В 1984 году Моссадом был обеспечен тайный вывоз в Израиль по разным оценкам от 14 до 18 тысяч эфиопских евреев. 

Действовал Моссад и на территории Украины. Именно с ним связывают похищение 19 февраля 2011 года палестинского инженера Дирара Абу Сиси прямо из поезда Киев-Харьков. Его впоследствии доставили в Израиль. Скандал разгорелся большой, но его потушили… 

Станет ли функцией украинского Моссада (помимо гипотетического возвращения Януковича) предотвращение террористических актов на территории нашей страны? 

Ведь работы и здесь предостаточно. Достаточно вспомнить, например, удары, которые мы пропустили в прошлом году. Это гибель полковника СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР Максима Шаповала вследствие террористических актов, совершенных в Мариуполе и Киеве. Сюда же можно отнести громкое убийство Амины Окуевой, а также много других резонансных случаев. 

По большому счету, положение Украины вполне сравнимо с тем, в котором оказался Израиль. Она пытается выжить в окружении если не врагов, то (на данный момент) всего одного, но очень сильного и коварного врага. Это значит, что аналог Моссада нужен и Украине. Но в связи с этим возникает несколько вопросов. 

Каким он должен быть? Какие функции выполнять? Сколько времени может занять его создание? Не будет ли он дублировать функции, которые в той или иной мере уже выполняют СБУ, Служба внешней разведки, отчасти МВД и ГУР МО. 

И, наконец, главный (возможно, риторический вопрос): будет ли украинский Моссад столь же эффективным, как израильский и не вызовет ли его работа мощный ответ со стороны России, от которого мы не сможем защититься.

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