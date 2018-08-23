Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины

Хорошо помню, как мы с женой голосовали против СССР, а потом за независимость Украины. Ни разу не пожалели о своем выборе. Да, было по-разному - было тяжело, было хорошо, но ни разу не пожалели.

Когда я уходил с должности инженера в крупнейшем проектном институте в 1987 году, мои родители были в ужасе. Как? На свои хлеба? А кто же будет платить тебе зарплату? Как же ты будешь жить? Живу, как видите. Да, пришлось начать думать по-другому, действовать иначе, оглядываясь на совершенно другие факторы. Понимаете, пришлось начать жить иначе. И или так, или никак. То же самое со страной. Самостоятельность - это право и ответственность. Это право на свой выбор и ответственность за него. Иначе никак. Хорошо это или плохо? Не знаю. Мне – хорошо. Но подходит не всем.

Иногда среди своих рассуждаем, а что было бы если бы… Вот, победили бы путчисты в 1991-м? И как? А вот уцелел бы Союз… И что? С одной стороны, интересно порассуждать. С другой стороны, приходит понимание, что произошедшее – это объективный исторический процесс. Мы сделали то, что должно, а теперь мучительно взрослеем.

Сбитые колени, рассаженные локти, шишки на лбу, синяки на ребрах – мы учимся ходить без костылей. Жить своим умом. Опыт даром не достается, иногда он может стоить жизни. Вот думали, что можем обойтись без армии. Не вышло. Дорогого стоила ошибка, но исправляем. Теперь знаем, что такое армия и для чего она нужна. Вот думали, что нашей транспортной системы хватит на 100 лет. А теперь пытаемся с помощью соплей и изоленты слепить из обломков что-то удобоваримое. И здравоохранение, оказывается, у нас не такое, как надо. И возникает вопрос – а что у нас такое, как надо? Но это наши решения, наша ответственность, наш выбор. И нечего на зеркало кивать!

Часто слышу: вот мы поменяли шило на мыло! Чем бы плохо было, если бы по китайскому варианту?

Не знаю, хорошо было бы или плохо. Мы – другие, и мало похожи на китайцев, как мне кажется. У меня, например, вопрос – а дышать в китайском варианте? Дышать вам бы было не тяжело? Если не тяжело – не вопрос! Для вас – годиться. Для меня – однозначно – нет!

До 2014 года я был этаким миролюбивым «ватником» - за Украину, но без особых пристрастий, без особого желания вникать в спорные вопросы, разбираться в историческом контексте. И я бы оставался таким же, но случился Крым, Донбасс и пришло острое понимание того, что может произойти. Да, я умом и до того понимал, что растущие в России тенденции наша будущая проблема. Особенно после 08 08 08 хорошо понимал, но до тех пор, пока не грянуло. А в 2014-м понял сердцем – все может закончиться завтра. Была страна – и нет страны - есть Юго-Западный Федеральный округ. И не наши родные раззвездяи у власти, а гражданин Кабаев, который не на 5 лет, а на веки вечные. Ценить начинаешь то, что можешь потерять. Бороться начинаешь за то, что могут отобрать. Оказывается, независимость – это не бумажки и декларации, сказал «мы независимые» и все – все стразу стали независимые.

Независимость – это когда отложенная в 1991 году война приходит в твою страну, и ты понимаешь, что отсчет начался сегодня. Когда понимаешь, что надо пахать до кровавых соплей, чтобы о тебя не вытирали ноги и не смотрели свысока. Ведь независимость процентов на 80% - экономическая категория. И до тебя доходит, что украинский язык должен быть языком науки и искусства, а не только по-пьяни спеть в караоке «Несе Галя воду…», что его надо развивать, насыщать нужной терминологией, что дети должны начинать говорить на нем, а иначе он будет мертв, как деревянный петух в сувенирной лавке. И от страны останутся только вышиванки, несколько грубоватых анекдотов да пару литературных произведений в сокращенном виде в школьной хрестоматии.

Чтобы ощутить себя народом, политической нацией, полноценными членами мирового сообщества нам предстоит пройти долгий путь, и он не будет усыпан розами. Война на востоке не закончится завтра. Россия никогда не оставит попыток вернуть Украину в орбиту своего политического влияния. И никто, кроме нас, не поймет трагедию Илловайска и не прочувствует остро и болезненно поражение в Дебальцево – максимально выскажут «глубокую озабоченность». Это не их граждане гибнут и не их территории аннексируют. Им проще, у них не болит. И новую экономику никто кроме нас не построит, и не восстановит дороги и флот, не вооружит армию… Все сами. Независимо от других. Решение-работа-результат – ответственность: крайне простая логическая цепочка. Сами сделали – сами расхлебываем или сами наслаждаемся. Никто не виноват – только тот, кто смотрит на нас из зеркала. Все претензии – к нему, родимому.

Мы не воевали за свою независимость – она упала к нам в руки во время крушения советской империи. Но это не значит, что она досталась нам даром, просто час расплаты наступил позднее. Сегодня идет война за ее обретение и многие тяготы еще впереди – я говорю не только о войне, на которой стреляют.