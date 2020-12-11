Взломать систему. Как секретная документация по вакцине от коронавируса стала добычей хакеров

Пока в Киеве придумывают новые способы использования медицинских масок против гололеда, в мире состоялся еще один резонансный взлом. На этот раз хакнули Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, ЕМА), которое завтра должно докладывать Европарламенту о том, как идет процесс одобрения вакцин от COVID-19, разработанных компаниями Phizer, BioNTech и Moderna, о чем сообщило ВВС.

Согласно сообщению компании BioNTech, в результате кибератаки злоумышленники получили доступ к документации компаний Phizer и BioNTech, которую те подали в ЕМА для получения разрешения на использование совместно разработанной вакцины.

Что это может означать на самом деле?

Хотя и ЕМА, и Phizer, и BioNTech уверяют, что утечки данных об участниках испытаний не было и сети фармкомпаний не были взломаны, и что сейчас идет тщательное расследование, и атака никак не повлияет на сроки одобрения вакцины и массовой вакцинации — все это косвенно свидетельствует о чрезвычайной критичности данных, доступ к которым несанкционированно получили киберпреступники.

Какую именно документацию подавали компании на утверждение? Наверняка, максимально полную. Чтобы во всем ЕС одобрили использование вакцины, необходима самая подробная документация, с тщательными описаниями компонентов, способами и методиками их приготовления и смешивания, фотографиями, детальными данными об испытаниях на тестовых пациентах с указаниями, у кого и какие имелись побочные эффекты и множество другой секретной информации.

И теперь тот, кто украл эти данные, теоретически, может воспользоваться ими для налаживания собственного производства вакцины, не тратя на миллиарды долларов и год интенсивной работы лучших специалистов на исследования.

Кто же мог украсть данные о вакцинах?

На российских хакеров пока не намекают, видимо, из-за недостающих оснований для подобного утверждения. Хотя ранее их уже ловили при попытке проникнуть в сети WADA с тем, чтобы подделать антидопинговые пробы.

Заинтересованными сторонами в получении документов по разработке вакцины может быть вообще любая страна, которая пыталась, но не смогла разработать эффективную вакцину сама. Собственно, этим странам украденную документацию можно продать.

Из этой истории можно сделать еще один неожиданный вывод, касающийся всемирной доступности вакцины: от антиглобалистов, антиимпериалистов и различных "левых" можно услышать, что изобретенная вакцина будет применена, прежде всего, для лечения населения стран "золотого миллиарда", а всем остальным странам ее будут продавать втридорога.

Не исключено, что именно так и планировалось. Но теперь, когда документы по разработке вакцины точно утекли — такой сценарий уже менее реалистичен.

По крайней мере, теперь цена продажи технологии может быть значительно меньше. Или, что более вероятно, технологию опубликуют бесплатно, после начала массовой вакцинации стран "золотого миллиарда" в случае, если украдена полная документация.

Если же украденной хакерами информации будет недостаточно для полного цикла производства вакцины, тогда меньше шансов скорой публикации ее рецептуры. Как бы там ни было, в ближайшие месяцы все станет ясно.

Если услышите, что-то типа "правительство США / Еврокомиссия / производитель вакцины, учитывая гуманность и ценность вакцины для всех землян решили сделать ее рецепт общедоступным", — значит, другого пути у них не было, рецептура и так стала бы публичной, благодаря другим правительствам и/или хакерам.

Конечно, разведки и правительства могут и в другие игры поиграть. Но данный случай ярко демонстрирует роль кибербезопасности в современном обществе, когда кучка хакеров перечеркнула тяжелую работу тысяч людей и потраченные месяцы и миллиарды долларов. Или же спасла человечество…

Кто знает? И тот, кто считает роль кибербезопасности "преувеличенной" — просто дурак, которого надо гнать кнутами от властных полномочий.

Но сегодня не об этом, а о вакцине, которая вот-вот должна спасти человечество. И хакеры, хотя и незаконными методами, теперь точно ускорят этот процесс.

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Публикуется с согласия автора.