Аргументы за удаленку. Почему переполненный офис – не гарантия эффективности

Я не люблю офисы. И особенно опенспейсы. Это снижает мою эффективность почти вдвое. Я это поняла в 20 лет. И в 22 практически отказалась от офиса.

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Тогда был скайп, сейчас Гугл Мит, Зум. Короче, уйма возможностей быть на связи. И карантин-2020 это показал. Когда всю весну мы просидели дома, но работа от этого не остановилась.

Но я часто слышу жалобы людей на то, что работодатель настаивает на фултайме. Причем, этот фултайм не двигается по времени. Кому-то на работу нужно прийти ровно на 9:00, кому-то в 9:30. Но обязательно нужно быть в офисе. И обед по расписанию. И на английский или спортзал не отпросишься на 30 минут раньше.

Я много лет пропагандирую удаленный или гибкий график для работников профессий, типа дизайнер, аналитик, программист, менеджер. Если они интроверты и менее эффективны в офисе. Но и не выгоняю из офиса людей-экстравертов, кому важно быть в социуме. Но им и не ставятся рамки во сколько приходить/уходить.

Часто работодателю кажется, что он теряет контроль, если не видит работников в офисе на своих местах. Но это не так.

Можно не владеть ситуацией, когда полный офис людей, и срывать дедлайны, потому что сотрудники сидят в соцсетях большую часть времени и им пофиг на ваши проекты.

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Мне абсолютно все равно, человек работает с пляжа или из спортзала, пока бегает утром. Мне не важно вообще в каком он городе. Людей нанимают для выполнения определенной работы и определенного ее объема. Просто, если я даю свободу — это значит, что я доверяю человеку. И хочется, чтобы это было взаимно.

Я против каких-либо оправданий, зачем человеку три выходных дня подряд. Особенно, если у него месяц не было этих самых выходных. Или если заболел ребенок. Да и вообще мы все имеем право заболеть или плохо себя почувствовать с утра.

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Человек имеет право на отдых и на личную жизнь. И за нее ему не нужно бесконечно извиняться.

Конечно же, я думаю о результатах и об эффективности. Но я также думаю и о людях, которые задействованы со мной на проектах. Я руковожу процессами и людьми. И всех людей, я изначально воспринимаю, как взрослых.

Я не расцениваю себя как воспитателя в детском саду. И где вы видели вообще детские сады для взрослых?

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