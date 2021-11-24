В режиме "без бумаг": как закон об электронных госреестрах изменит жизнь украинцев

Почему мы приняли отдельный закон о государственных реестрах и что он изменит для украинцев?

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Если вам хотя бы раз нужно было получить какую-нибудь справку, то вы знаете, что в Украине сделать это бывает достаточно сложно. Надо идти в один кабинет с бумажками, чтобы получить другие бумажки для того, чтобы, наконец получить финальную бумажку для бумажки. Если посчитать, сколько в среднем украинец "наксерил" разных документов за всю свою жизнь, то вряд ли он смог бы их поднять.

Так сложилось исторически из-за несовместимости реестров информации в нашей стране. На данный момент их существует более 350. Все реестры создавались в разное время, с разными технологиями и по разным законам или постановлениям.

Так называемая "нормативка" у них неоднородна – они регулируются более чем 150 законами. У одного реестра свои правила, у другого — свои. Поэтому из них очень сложно получать информацию и создавать систему, в которой данные бы бегали очень быстро.

Поэтому депутаты разработали законопроект 2110 о государственных реестрах. На прошлой неделе его поддержали в целом. Это поможет оптимизировать имеющиеся реестры, сделать их эффективными, а данные в них качественными.

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Принятие законопроекта можно назвать следующим шагом для введения режима "без бумаг". Необходимость в этом законе зрела давно, и в 2019 году он был разработан и принят в первом чтении. Законопроект является рамочным, то есть, он создает фундаментальные правила работы реестров. Поэтому почти полтора года вносились и согласовывались правки к нему.

Что такое базовые реестры

Законопроект вводит понятие "базовых реестров". Это те реестры, информация в которых является первоисточником для всех других реестров. Например, Единый государственный демографический реестр будет содержать всю основную информацию о человеке — его возраст, Ф.И.О., идентификационные документы. Это позволит другим реестрам не дублировать эти данные, а просто подтягивать их из ЕГР.

Всего будет семь базовых реестров, которые образуют ядро ​​государственных реестров в Украине. Остальные реестры должны получать или сверять данные с ними. Трембита – система электронного взаимодействия – позволит соединить реестры между собой. Если необходимо проверить информацию, каждый реестр сможет автоматически запросить ее в другой реестр. То есть, вам больше не нужно будет ходить в несколько кабинетов и собирать копии справок. Чиновник создает запрос, а система соберет все за вас.

Например, реестр деклараций НАПК. Сейчас госслужащие ежегодно перевносят информацию об имуществе и доходах, и при этом они могут совершить ошибку. Теперь большинство данных деклараций можно будет подтягивать из базовых реестров и только проверять их.

Такая структура превратит все реестры в одну цельную и эффективную систему. Все они будут работать не по отдельности, а дополнять друг друга.

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Больше защиты для персональных данных

Следует отметить, что Дія выступает своего рода мостом между пользователем и реестром и отображает человеку только те данные, которые о нем содержатся в официальных источниках.

Большинство существующих базовых реестров имеют свои системы защиты информации. Но с принятием этого законопроекта данные украинцев получат еще несколько дополнительных средств защиты. Например, для передачи данных используются специальные каналы с шифрованием и криптографические средства.

Все держатели реестров должны будут делать резервные копии, например, на случай атаки на реестр. Также для авторизации в реестре госслужащие должны использовать КЭП (ключ электронной подписи). Это оставит электронный след, то есть любую информацию невозможно изменить анонимно.

Законопроект также инициирует создание Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов и платформы для ведения реестров. Планируется создать мощный государственный дата-центр. Он будет хранить данные, защищать их и размещать реестры у себя на платформе, если они не смогут самостоятельно обеспечить использование средств безопасности.

Платформа открывает новую альтернативу для разработки и размещения реестров. Это возможность реализовывать и использовать лучшие практики планирования бизнес-процессов и построения моделей данных. Мы ожидаем, что это упростит процесс создания качественных реестров и мы сможем перевести их из бумаги в электронную форму как можно быстрее.

А что дальше?

Конечно, мы должны куда двигаться и с кого-то брать пример. У каждой страны есть свой уникальный путь в построении и работе реестров, поэтому в процессе анализа мы обращали внимание на полезные кейсы, которые следует перенять.

Например, в Эстонии, с которой мы тесно сотрудничаем, у граждан есть возможность посмотреть, кто из чиновников и с какой целью пересматривал их персональные данные. Планируем в будущем реализовать такой функционал в Украине. А Швейцария, например, пошла по пути реализации реестров на блокчейне. Рассматриваем, насколько такой опыт можно имплементировать в Украине.

Вместе с держателями реестров, ими будут в дальнейшем заниматься два органа — Минцифра и Госспецсвязь. Надеемся, что наше сотрудничество принесет много пользы для украинцев и Украины в целом, сделает получение услуг быстрым и удобным, а реестры — безопасными.