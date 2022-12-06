Рязань — Саратов — Курск. Когда дроны ВСУ ударят по Москве

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Понедельник, 5 декабря, может стать моментом разрушения последних надежд россиян, которые были уверены в победе над Украиной. Утренние "хлопки" на аэродромах под Саратовом, Рязанью, а потом и под Курском полностью разрушили остатки мифов и надежд скрепочных патриотов на то, что "Россия в безопасности" и "враг не пройдет".

От эпицентров утреннего хлопка до того же Киева, что "за три дня", более тысячи километров. Глубокий тыл оккупантов получил подарочек от украинцев. "Странным образом" это событие практически совпало с заявлениями Укроборонпрома о создании в Украине нового беспилотного летательного аппарата с дальностью полета более 1000 километров и возможной нагрузкой 75 кг взрывчатки.

"Промоакция" ВСУ очень не понравилась россиянам. Оно и понятно!

Ведь до Москвы, самого сердца вражеского центра, еще ближе, чем до Рязани и Саратова. Возможность получить на голову заряд взрывчатки во время экскурсии под стенами Кремля разбудила "нацию победителей".

Даже "прилеты" на крымских военных оккупационных базах и частично разрушенный Крымский мост с лозунгами "Крым наш" не вызвал в глубинной России такого шквала эмоций. Ведь большинство россиян даже об отдыхе в аннексированном Крыму только мечтало при употреблении патриотически-привычных напитков в окрестностях своих болот.

Да и бежать из Крыма есть куда. Было куда… Домой, к "березкам", "был наш — стал ваш" и все! А куда бежать из России? "Большая Рассея, да оступать некуда, везде 3,14!"

В преддверии этих событий "Левада-Центр" проводил очередной опрос, который "показал значительную поддержку россиянам продолжения "спецоперации" до победного конца! Приблизительно 75 процентов! Безусловно, мы все поверили таким достоверным результатам. Тем более что практически одновременно с обнародованием результатов "Левады" поступила информация о результатах аналогичного исследования от британской разведки. Ссылаясь на данные "независимых российских СМИ и Федеральную службу охраны России", специалисты заявляют о снижении среди россиян поддержки войны в Украине. По их данным, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% выступают за поддержку войны. В апреле последних было 80%.

Даже если истина находится где-то посредине этих результатов, было бы очень интересно провести такое исследование сегодня, 5 декабря! Как говорится, "пока гром не грянет — мужик не перекрестится". Сегодня для России грянул гром, возвестивший российскому "мужику" о неизбежном приближении наказания за преступления "избранной народом" кремлевской власти. И от этого наказания не уберегут тысячи километров расстояния.

"Непобедимая армия" оказалась несостоятельной не только для преступного захвата чужих территорий. Даже собственные российские просторы теперь находятся под постоянной угрозой справедливого ответного удара. За все преступления, кровь украинцев, слезы детей и матерей, Бучу, Херсон, Мариуполь, "Амстор".

Как ты теперь будешь спать, "простая Россия", понимая, что в любую секунду в твое окно может залететь украинский мститель, "голубь мира" от ВСУ, и передать тебе привет от "уничтоженной" украинской армии и украинской Нации, которую ты так ходила поставить на колени?!!

Пока писались эти строчки, враг в очередной раз провел массированную ракетную атаку на Украину. Наверное, ну очень ему не понравился хлопок в Рязани, Саратове и Курске. Много ракет, мощно отработавших украинское ПВО, но есть жертвы и убытки. Грусть… Но — не такое отчаяние, которое сейчас распространяется по России, у которой нет никакого выхода. У нас, украинцев, впереди такая желанная победа! А у россиян из реальных перспектив — только поражение и падение в историческую бездну.

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