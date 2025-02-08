Любимая, которая убивает людей: почему фильм "Компаньон" это лучшее, что ждет нас в феврале

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Дебютная картина Дрю Хэнкока — новое переосмысление проблемы, поднятой Алексом Проясом в фильме "Я, робот" (2004), но несколько с другой перспективы. Запутанная история об иллюзии любви, которая вдохновляет на жизнь и одновременно убивает; о тяжелом пути к самопознанию, даже если вместо души у тебя программа, а в сердце — процессор.

Это замечательный фильм, чтобы немного развеяться, выдохнуть и на 97 минут забыть о хлопотах. Вроде триллер, но и фантастика, с одной стороны ужасы, а с другой — романтическая комедия. Одним словом, без попкорна не разберешься. Все, как мы любим.

О чем речь

Одиночество, поиск любви, научно-технический прогресс, антропоморфизм робототехники, деградация людей, упадок морали, преступление и наказание, смех сквозь слезы, ответственность за тех, кого приручаем.

Сюжет

Его зовут Джош, ее — Айрис. Однажды оба якобы случайно встречаются в супермаркете возле ящика с апельсинами. Мир так стар, что видел миллион подобных знакомств, но не спешите с выводами: это милое воспоминание не имеет ничего общего с реальностью.

Знакомство в супермаркете стало для Джоша началом конца Фото: Planeta Kino

У пары завязываются романтические отношения, которые можно назвать идеальной любовью. Оно кончается однажды, когда Джош и Айрис едут на отдых в загородный домик, где живет потрепанный жизнью миллиардер Сергей и его темнокожая любовница Кэт. Ну, там еще была одна весьма интересная парочка, но пока без спойлеров.

Главная цитата

"Большую часть времени такое ощущение, будто плотная черная туча отбрасывает тень на все вокруг. И ты вроде бы видишь мир, но недостаточно ярко, понимаете? Ты просто переходишь с места на место — без осознания, без смысла, без цели. Знаю, звучит очень депрессивно, но в этом есть и плюс. Так мы больше ценим яркие моменты. Те мимолетные мгновения, когда вспыхивает свет, облака растворяются и ты видишь мир таким, какой он есть. И внезапно появляется смысл, появляется цель. Почувствовать такое раз в жизни — уже везение. У меня так было дважды: первый раз, когда я встретила Джоша, а второй раз, когда убила его", — говорит Айрис в начале и в конце фильма.

История любви превращается в жуткий триллер Фото: Planeta Kino

Смыслы

Что такое душа и кто ею наделен? Режиссер фильма убежден, что секс-робот, которого берут в аренду для утех, также имеет право голоса, хочет любви, свободы и чувствует боль. Вы скажете: "Что за абсурд?". Но кто его знает.

Послевкусие

Если вам так и не повезло в любви, то не спешите отчаиваться, иначе чудо научно-технического прогресса может убить вас автоматическим штопором под этот саундтрек.

Вердикт: "Держите меня семеро".

Напомним, ранее Фокус уже публиковал первые отзывы о фантастическом триллере "Компаньон".