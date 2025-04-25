Крах России, раскол Евразии и финансовый кризис. Что будет, когда начнется война Индии и Пакистана

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Глобальный Евразийский остров могут расколоть войной.

Ситуация обостряется между Индией и Пакистаном, которые в разных конфигурациях могли бы войти в общую структуру будущего Глобального Евразийского острова и уже являются участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной по инициативе Китая, РФ и Казахстана в 2001 году.

Участниками ШОС являются Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Беларусь.

А в 2017 году в ШОС одновременно вступили Индия и Пакистан, что тогда сравнивали с одновременным вступлением в НАТО Турции и Греции.

Войны между Индией и Пакистаном периодически происходили и ранее. Но сейчас у стран есть арсенал ядерного оружия.

Хронология нынешних событий следующая.

Теракт против туристов в Кашмире, где погибло 28 человек. Среди участников терактов — граждане Пакистана.

На этом фоне Индия начала пересмотр Акта о водах Инда, который был подписан ранее с Пакистаном.

В ответ Исламабад заявил, что любое гидротехническое планирование водных ресурсов в ущерб его интересов будет означать войну.

Пакистан заявил о закрытии своего воздушного пространства для Индии, а Индия — о прекращении торговли с Пакистаном (хотя объем там незначительный — до 2 млрд дол. в год).

Кстати, накануне в Индии с визитом побывал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Война между Индией и Пакистаном может сблизить первую с США и Британией, а второй — с Китаем. Кроме того, война торпедирует ШОС и проистекающий из данной геополитической конструкции проект Глобального Евразийского острова в составе РФ, Китая, Индии и Центральной Азии.

Для Китая — это крах южной ветки Нового шелкового пути через Пакистан и колоссальные риски для морского коридора Нового шелкового пути, который, в том числе, опирается на пакистанский порт Гвадар и китайско-пакистанский торгово-экономический коридор. То есть возникает риск для трафика китайских товаров морем в ЕС и потоков нефти с Ближнего Востока в Китай.

Поражение Пакистана будет означать выдавливание Китая из Южной Азии в Центральную и ослабление позиций Пекина на Ближнем Востоке. В таком случае следующим будет Иран.

В случае неуспеха Индии следует ожидать дрейф Дели в сторону РФ и усиление Китая как паневразийской геополитической силы. И как главный результат — институциональная кристаллизация Глобального Евразийского острова.

Но такая война будет означать и крах мировых финансовых рынков, инфляцию и мировую рецессию. Это в дополнение к истории с тарифами.

Скорее всего, Пекин и Москва будут стараться купировать ситуацию и заморозить эскалацию. Так как и Пекин, и Москва стараются слепить формат Глобального Евразийского острова, а не расколоть.

Вашингтон будет наблюдать. С одной стороны, у США есть желание сблизиться с Дели, с другой — Пакистан обладает статусом союзника США вне НАТО. И открытая поддержка Индии со стороны США окончательно девальвирует данный статус.

Для ЕС это будет очередной геополитический шок, с которым в Брюсселе не знают, что делать.

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