Петру I и Сталину понравилось бы: как в музее Полтавской битвы до сих пор рассказывают советскую историю

Related video

А теперь к болезненному.

Я давно хотела посетить Музей истории Полтавской битвы. Работники этого музея обратились ко мне примерно год назад и сказали, что очень хотели бы обновить свою экспозицию, но нет новых материалов. Я написала им, что у меня много материалов о нашем реванше после Полтавской битвы, о котором почти никто не знает, а это важнейший этап нашей истории. Потому что тогда окружили и полностью сокрушили армию московитов, заставили Петра I снова платить дань крымскому хану и признать независимость Украины. Обо всем этом важно было рассказывать другим. Меня услышали, попросили прислать материалы и переводы. Я все это сделала. Музей сделал с ними отдельную часть экспозиции. Мне также рассказали о том, что музей убрал памятник Петра I перед входом, и я начала радоваться первым шагам настоящих изменений.

Я сообщила, когда приеду в музей. Меня очень тепло встретили. А потом продемонстрировали на портативных щитах выставку о мазепинцах — поборниках независимости. И дальше пошла информация: "В 1917-1918 музей разграбили. Но в 1951 году его восстановил Сталин". Здесь у нас экспонаты с "Мосфильма". Здесь портрет Петра І, здесь еще один, здесь его костюм, здесь дневник, здесь описание битвы, здесь реконструкция на ползала победителей-московитов и напоследок — шестиметровая картина с Петром І на коне. И по бокам зала, опять же, на переносных щитах как-то "извиняясь за свое существование", стояла выставка об опровержении российских мифов. На фоне всей гигантомании Петра І она была неубедительной. К тому же, все эти щиты можно убрать за 30 секунд, и у вас все снова так, как когда-то хотел Сталин. Де-факто, музей гигантомании Петра I.

Я чуть не потеряла сознание. Спросила, почему они до сих пор все это демонстрируют? Мне сказали: "Потому что здесь видно, как Петр І хотел себя изобразить победителем на коне, который растаптывает шведского льва. Но крепостные никогда не видели льва и нарисовали какую-то собаку. Ха-ха. А здесь (на реконструкции битвы на ползала) ядра в корзинах, но они были очень тяжелыми и корзины их не выдержали бы. Поэтому это неправда. А здесь он на черном коне, а там на белом. А где он был, никто не знает".

Петр I продолжает господствовать в музее Полтавской битвы

Ладно, допустим, у меня тоже нет денег. Что я могла бы сделать? Во-первых, подумать, почему Сталин захотел восстановить этот музей? Для чего? Что он хотел возвеличить? Если уж нельзя все это прикрыть, то можно было бы медленно пройтись и убрать из экспозиции абсолютно все, что понравилось бы Сталину и Петру І. Заменить это на то, что объясняет роль этой битвы в истории именно украинского народа. Вызывает ли это у украинцев гордость и желание бороться за Украину дальше? Нет — до свидания.

В Батурине сделали зал, посвященный тем людям, которые происходят родом из Батурина и которые пожертвовали своими жизнями ради нас всех. Где эта информация о своих земляках в этом музее? Где информация о шведах и казаках, которые боролись, чтобы освободить Украину от московитов? Где информация о том, что Швеция и сейчас сверхмощно продолжает помогать Украине бороться с врагом и выживать?

При выходе на беседке у них было написано на трех языках, включая русский: "Время заживляет раны". После начала войны эти слова, написанные на русском языке, закрасили. Геройский поступок.

Можете назвать меня варваркой, но я в течение часа сняла бы весь этот московитский хлам вместе с шестиметровыми картинами и никогда бы его больше не показывала.

В этом музее можно сделать качественную экспозицию, посвященную нелегкому и интересному пути создания украинского государства, где события начала XVIII в. занимают свое главное место. Все это обязательно надо изменить. Так не может и не должно быть на 12-м году горячей фазы российско-украинской войны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно