Мариупольский чиновник может сесть на 12 лет за взятку в 6 тысяч грн

Правоохранители задержали в Мариуполе главного государственного инспектора управления Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в Донецкой области.
Как сообщили в Генпрокуратуре, он был уличен в вымогательстве 6 тысяч гривен.
"Установлено, что указанный чиновник, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовал указанные денежные средства за оформление и выдачу документов для ведения фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.
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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Луценко рассказал о налоговике, который попутал сборы и поборы.