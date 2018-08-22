Мариупольский чиновник может сесть на 12 лет за взятку в 6 тысяч грн

Деньги он требовал за оформление и выдачу документов для ведения фермерского хозяйства

Правоохранители задержали в Мариуполе главного государственного инспектора управления Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в Донецкой области.

Как сообщили в Генпрокуратуре, он был уличен в вымогательстве 6 тысяч гривен.

"Установлено, что указанный чиновник, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовал указанные денежные средства за оформление и выдачу документов для ведения фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Луценко рассказал о налоговике, который попутал сборы и поборы.