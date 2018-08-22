Президент Франции поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и граждан Украины с наступающим Днем Независимости.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



"Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил в адрес президента Петра Порошенко поздравление по случаю Дня Независимости Украины. Президент Франции поздравил главу украинского государства и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости и пожелал процветания и мира", - сказано в сообщении.



В поздравлении Макрон отметил, что Франция остается рядом с Украиной в поисках решения конфликта на Донбассе.

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Макрон подтвердил приверженность Франции, как и Евросоюза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.



Он также подчеркнул, что Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.



Президент Франции также отметил, что Украина проявила смелость и стойкость, выбрав путь решительных реформ, первые результаты которых стоит приветствовать.



По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва.



"Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом", - отметил Макрон.



Он пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые объединяют Украину и Францию, крепли и в дальнейшем.



Отметим, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон примет участие в церемонии проведения военного парада в Киеве по случаю Дня независимости Украины, а также проведет ряд встреч с высшим руководством страны.