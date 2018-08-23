Трамп пожелал Украине мирного года

Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы отмечаете 24 августа", - говорится в послании.

Также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил Трамп.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - резюмировал американский президент.

Трамп пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поучаствовал в генеральной репетиции парада

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и граждан Украины с наступающим Днем Независимости.