Николай Новиков, котрого задерживали по подозрению в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщил, что следователи херсонской полиции вынудили его подписать заявление с измененными показаниями ради закрытия двух других уголовных дел.

Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовал на своей странице в Facebook журналист газеты "День" Иван Антипенко.

По настоянию следователей Новиков подписал бумагу, в которой говорилось, что утром 31 июля он "проходил мимо" места, где было совершено нападение на Гандзюк. При этом, по его словам, на самом деле его в Херсоне в тот день не было.

По словам Новикова, ему пришлось подписаться под документом, чтобы выйти на свободу. Ему пообещали прекращение дел о хранении оружия и хулиганстве.

Новиков считает, что его задержали как ранее судимого, который проживает недалеко от Гандзюк. Кроме того, правоохранители объяснили задержание тем, что зафиксировали Новикова рядом с другими задержанными по делу Гандзюк на центральном рынке Херсона, когда он там скуплялся с сестрой.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.ледствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа правоохранители задержали Николая Новикова по подозрению в совершении нападения. Гандзюк заявила, что на 99% уверена, что Новиков не виновен. 22 августа в отношении Новикова закрыли дело и отпустили из-под стражи.