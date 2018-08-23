В Украину вторгся 80-й российский гумконвой

В МЧС РФ утверждают, что отправили на Донбасс 500 тонн гумпомощи

Россия отправила так называемый "гуманитарный конвой" на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

"Автомобили 80-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

В МЧС РФ утверждают, что в составе колонны более 500 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского имущества.

Напомним, российская сторона традиционно отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не отвечает указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях так называемого "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые Украиной участки границы с РФ, невзирая на требования нашей страны.