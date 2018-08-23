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Кучма назвал три главные ошибки независимой Украины

Кучма назвал три главные ошибки независимой Украины
Леонид Кучма / Фото: УНИАН

Экс-президент сожалеет, что после Оранжевой революции власть упустила энергетику нации

23.08.18 188
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Экс-президент Леонид Кучма назвал три главные ошибки, которые, по его мнению, были допущены за время независимости Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Первая ошибка – это отказ от ядерного оружия и подписание Будапештского меморандума без настоящих гарантий безопасности от всех "великих держав".

"Мы (и я, и предыдущая власть, которая и разрабатывала этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такое лицемерие и цинизм", - отметил Кучма.

Второй ошибкой экс-президент считает упущенные возможности после Оранжевой революции 2004 года.

"То, как властью была упущена энергетика нации после Оранжевой революции, как бездарно проводилась кадровая и экономическая политика в 2005-2006 годах. Это привело не только к позорному падению темпов роста, но и к унынию и апатии народа. Исторический шанс тогда был потеряно", - подчеркнул он.

Третьей ошибкой, по мнению Кучмы, стала возможность узурпации власти Виктором Януковичем в 2010 году.

"То, как Януковичу позволили узурпировать власть в 2010 году, что привело к насилию над Конституцией, отмене политреформы, подписанию Харьковских соглашений, впрочем, и к отказу от ассоциации с Евросоюзом. Если бы общественное сопротивление начался в момент этого фактического переворота, возможно, его последствия были бы не такими тяжелыми", - подытожил Кучма.

Также второй президент назвал три фактора, которые сейчас тормозят развитие Украины. Все они связаны с войной на Донбассе.

"Во-первых, война. Она уносит жизни лучших, тех, кто в мирное время наверное был бы на самом острие изменений. Уже не говорю о таких необходимых ресурсах и средствах, которые страна вынуждена тратить на оборону", - назвал Кучма первый фактор.

Вторым таким фактором он считает то, что все проблемы в государстве объясняются войной.

"Во-вторых, попытки все свалить на войну. Прикрываться войной, чтобы не проводить решительных реформ, оправдывать проблемы с прозрачностью действий власти, свободой слова, бизнеса и так далее", - отметил он.

Третий фактор – попытки действовать так, будто войны нет. 

"Позволять себе "разъедать" государство популизмом, внутренними ссорами, коррупцией. Врать избирателю. Разворовывать государство. Это всегда недопустимо. Но воровать у государства, которое воюет - это мародерство", - объяснил Кучма.

Напомним, 8 мая Леонид Кучма вместе с двумя другими экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором подписал совместное обращение, в котором поддержал инициативу об обращении ко Вселенскому Патриарху с просьбой предоставления автокефалии украинской православной церкви. 

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