ГПУ инициирует заочное расследование против Рената Кузьмина

На вызовы следователей он не является

Генеральная прокуратура Украины намерена обратиться в суд с ходатайством о разрешении на проведение заочного расследования в отношении бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

В августе Генпрокуратура четырежды вызывала Кузьмина на допрос в качестве подозреваемого. Однако он ни разу не откликнулся на вызов.

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"Очевидно, что теперь будем обращаться с ходатайством о заочном расследовании против него", - сказал собесденик.

Отметим, в октябре 2017 года ГПУ обвинила своего первого экс-зама в финансовых махинациях.

Тогда Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в совершении служебных и других преступлений бывшему первому заместителю главы ГПУ и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица".