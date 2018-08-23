"Нормандская четверка" может договориться о мире в Украине, - Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что единственный путь прекращения войны на Донбассе это продолжение переговоров в "нормандском формате" и поиск компромисса. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Остановить войну можно одним движением, просто объявив о капитуляции. Надеюсь, желающих получить мир такой ценой у нас нет. По крайней мере, даже если есть, то они не посмеют вслух предлагать такое", - сказал Кучма.

Он также отметил, что можно попытаться остановить войну, перейдя в решительное военное наступление. Однако поскольку в действительности ВСУ воюет не с ОРДЛО, а с Россией, результат таких кавалерийских атак будет предсказуем и неутешителен для Украины.

"Остается одно – договариваться. Искать мир в компромиссах. Этим целям служит "нормандский формат" более четырех лет. Стоит сравнить интенсивность боевых действий тогда и теперь", - сказал экс-президент.

Он также отметил, что вопрос, как остановить войну, не совсем корректен.

"Остановить войну может только тот, кто ее начал. То есть спрашивать надо не нас, а Москву", - подчеркнул Кучма.

Бывший президент акцентировал, что двигаться вперед стране мешают попытки действовать так, будто войны нет.

"Позволять себе "разъедать" государство популизмом, внутренними распрями, коррупцией. Врать избирателю. Разворовывать государство. Это всегда недопустимо. Но воровать у государства, которое воюет – это мародерство", - сказал он.

По его мнению, украинская политическая элита должна быть профессиональной, патриотичной и ответственной за сохранение единства государства и общества.

"Судите сами, насколько украинская элита отвечает этим требованиям", - отметил Кучма.

Напомним, экс-президент Леонид Кучма назвал главные ошибки, которые, по его мнению, были допущены за время независимости Украины.