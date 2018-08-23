Парубий пролил свет на судьбу особого статуса Донбасса

Продление действия закона будет зависеть от консультаций с политическими силами

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в четверг заявил, что продление особого статуса Донбасса будет зависеть от консультаций, проведенных с политическими силами и главами фракций. Об этом сообщает Укринформ.

"Будем вести дискуссии и консультации по этому поводу. Это, очевидно, будет политическим решением, которое будет зависеть от консультаций и с политическими силами, и с председателями фракций", - сказал спикер.

Верховная Рада приняла закон об особом статусе на Донбассе, который определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года. Особый порядок на этих территориях был введен на 3 года.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, который продлил особый статус на Донбассе еще на год.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада приняла почти 20 законов, необходимых для выполнения Соглашения о европейской интеграции.