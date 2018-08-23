Порошенко: Наши военные возле Желобка уничтожили 8 боевиков и успешно отразили атаку

В ходе утреннего боя в районе с. Желобок на Луганщине украинские военные успешно отразили наступление противника. 8 боевиков были ликвидированы и еще 11 – ранены. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая выставку современного украинского вооружения и военной техники, передает Интерфакс-Украина.

"Из доклада генерала Наева, командующего Объединенными силами, который только что был озвучен: ситуация, стабильность восстановлены, украинская земля защищена, и народ Украины может твердо положиться на Вооруженные силы Украины", - отметил глава государства.

Порошенко сообщил, что в четверг в 6 часов утра боевики силами усиленной роты на полосе наступления более 1 км, с мощной артиллерийской подготовкой, с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, предприняли атаку на позиции ВСУ в районе Желобка.

Наши бойцы своевременно перегруппировались и открыли огонь в ответ. С привлечением резервов атака была отбита.

В ходе отражения нападения 8 боевиков были уничтожены, более 11 – ранены. ВСУ же "полностью восстановили линию столкновения".

Порошенко отметил, что сегодняшнее столкновение с врагом еще раз подтверждает два факта: "первое – россияне подло, нарушая перемирие, Минские соглашения, пытаются атаковать позиции наших войск, но (второе, – ред.) наша армия и наши Вооруженные силы уже другие".

Напомним, в результате пятичасового боя возле Желобка на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих и еще семеро получили ранения.