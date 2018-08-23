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Главная » Политика » Режим прекращения огня на Донбассе имеет очень непродолжительный эффект, - Хуг
Реинтеграция Донбасса

Режим прекращения огня на Донбассе имеет очень непродолжительный эффект, - Хуг

Режим прекращения огня на Донбассе имеет очень непродолжительный эффект, - Хуг
Александр Хуг / Фото: УНИАН

Когда обязательства теряют силу, мы имеем больше разрушенных домов и потерянных жизней

23.08.18 16
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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что  договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе приводят к уменьшению количества обстрелов и жертв среди мирного населения, однако они имеют непродолжительный  эффект. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера в Минске в который раз подтвердили преданность прекращению огня. В этом году это уже четвертое такое подтверждение. А всего приверженность соблюдению режима прекращения огня, о котором стороны договорились еще в 2014 году, подтверждали уже 13 раз", - сообщил Хуг на брифинге в Киеве в четверг.

Он отметил, что обычно после очередных договоренностей о перемирии наблюдается существенное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, что приводит, соответственно,  к уменьшению количества жертв среди гражданского населения.

"Однако на самом деле такой эффект очень непродолжительный, ситуация остается непредсказуемой", - добавил Хуг.

Он подчеркнул, что через некоторое время после вступления в силу договоренностей о перемирии уровень нарушений возвращается к прежним показателям.

"И когда новые обязательства теряют свою силу, мы остаемся с еще большим количеством разрушенных домов и потерянных жизней", - сказал Хуг.

Напомним,  первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что по состоянию на конец июля с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 мирных жителей. 

 

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