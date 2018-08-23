Генпрокурор отозвал Холодницкого из отпуска, - СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отозвал из отпуска своего заместителя, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.



Об этом со ссылкой на источник в ГПУ сообщает "Украинская правда".



По информации издания, Холодницкий сегодня, 23 августа, "вышел на работу, подписывает документы".



В свою очередь, пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган объяснила, что Холодницкого вызвали из отпуска по двум причинам.

"Первая – это жалоба детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП относительно закрытия производства по так называемому "делу рюкзаков", в отношении сына министра внутренних дел (Арсена Авакова, - ред) Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря", – сказала Сарган.



Она объяснила, что, согласно законодательству, решение об этом должен принимать не Луценко, а Холодницкий.



"Второй причиной стало то, что следствие, которое вела совместная группа в одном из производств под процессуальным руководством ГПУ, вышло на чиновника категории А, а чиновники этой категории – это исключительная подследственность НАБУ и САП. Соответственно было принято решение генпрокурором и Холодницким о необходимости привлечения к этой группе еще прокуроров САП", – отметила пресс-секретарь генпрокурора.



Сарган не раскрыла деталей уголовного производства. По ее словам, Холодницкий сможет продолжить отпуск в другое время.

Ранее сообщалось, что Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривен отпускных, и затем ушел в отпуск до 13 сентября.