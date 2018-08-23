Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на одесских активистов Григория Козьму и Михаила Кузаконя. Об этом в Twitter сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Спасибо уголовной полиции за серию раскрытых преступлений. Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", - написал он.

Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 августа 2018 г.

Напомним, 2 июля на окраине Одессы было совершено покушение на двоих активистов – руководителя местного отделения Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму. Их автомобиль протаранил грузовик.