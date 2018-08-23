Еще одного подозреваемого в покушении на Гандзюк отправили под арест

В четверг, 23 августа, Херсонский городской суд взял под стражу Никиту Грабчука - подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заведующую сектором взаимодействия со СМИ Херсонского горсовета Инну Зеленую.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Подозреваемый пробудет под арестом 60 суток.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома. Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа правоохранители задержали Николая Новикова по подозрению в совершении нападения. Гандзюк заявила, что на 99% уверена, что Новиков не виновен. 22 августа в отношении Новикова закрыли дело и отпустили из-под стражи.

20 августа Херсонский суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога другого подозреваемого - Виктора Горбунова. 21 августа в Херсоне суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым - Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Вячеслава Вишневского отправили под домашний арест на время следствия.

Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский рассказали, что нападение Гандзюк организовал и финансировал ветеран АТО Сергей Торбин.