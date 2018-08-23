Во временно неподконтрольном Украине Донецке неизвестные расклеили желто-голубые листовки с поздравлениями в честь Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.
Горожане прислали фотографии, которые подтверждают появление листовок в разных районах Донецка.
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Постеры появились у здания Калининского районного исполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра "Амстор" и в других частях города.
Помимо Донецка, украинская символика появилась и в других неподконтрольных украинской власти городах.
Напомним, проукраинские активисты в четверг, 23 августа, запустили на воздушных шарах в сторону так называемой ДНР большой флаг Украины.