Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной агентурной сети антиукраинских агитаторов, которые действовали по указаниям российских спецслужб.
Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.
Силовики разоблачили в Одессе, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Житомирской областях восемь пророссийских пропагандистов.
"Злоумышленники размещали на страницах социальных сетей материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и поддержке террористических организаций "ДНР/ЛНР", - отмечается в сообщении.
Агитаторы, которых финансировали кураторы из РФ, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду накануне Дня Независимости Украины.
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"По замыслу иностранных спецслужб распространение провокационных материалов имело целью побудить к дестабилизации ситуации в некоторых регионах Украины. Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, СБУ обнаружила "крота" в своих рядах.