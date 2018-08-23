Эрдоган поздравил Порошенко и пригласил в гости

Президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины и заверил, что Турция будет и впредь поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины, передает Интерфакс-Украина.
"Наши отношения со стратегическим партнером Украиной укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокую ступень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в приветствии.
Эрдоган также пригласил Порошенко посетить Турцию осенью этого года, где состоится заседание Стратегического совета высокого уровня.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган недавно заявил, что российско-турецкие отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.