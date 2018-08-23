Суд отпустил экс-замглавы Укргаздобычи под залог в 20 млн гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-заместителю главы Укргаздобычи Алексею Тамразову в виде залога в 11 тысяч прожиточных минимумов, что составляет 20 млн гривен и освободил из-под стражи в зале суда.



Об этом сообщает РБК-Украина.



Вместе с тем, в ходатайстве прокурора суд отказал и постановил освободить Тамразова из-под стражи в зале суда.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, и применить в отношении него меру пресечения в виде залога. Размер залога определить 11 351 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что соответственно составляет 20 млн 462 гривны", – сказала судья Олеся Батрин.



Залог должен быть внесен в течение пяти рабочих дней.



Кроме того, что адвокат Виталий Коломиец в ходе технического перерыва сообщил, что 7 человек выразили желание принять Тамразова на поруки, в том числе двое народных депутатов и один военнослужащий.

Напомним, бывший первый зампредседателя правления Укргаздобычи Алексей Тамразов был задержан в рамках совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

Его подозревают в предложении взятки прокурору за содействие "в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.". 13 августа за Тамразова внесли залог в размере 3 млн грн. А 21 августа правоохранители повторно задержали Алексея Тамразова.