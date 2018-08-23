Помпео поговорил с Лавровым о Сенцове

Американский госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Среди прочего обсуждался вопрос о ситуации, сложившейся вокруг политзаключенного Олега Сенцова, сообщает МИД РФ.



Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.



Согласно сообщению МИД РФ, Помпео в телефонном разговоре "затронул вопрос" о Сенцове, "на что ему были даны соответствующие разъяснения".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии, подрыв отношений между Россией и США и уголовное преследование граждан РФ в США.



На сайте Госдепартамента пока не обнародовали информацию о разговоре Помпео с Лавровым.



Главы внешнеполитических ведомств обсудили также график предстоящих контактов.

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Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.