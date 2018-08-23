ЕСПЧ обязал РФ дать информацию о здоровье 4 украинских политзаключенных

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова, незаконно удерживаемых под стражей.



Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил в Facebook.



"Европейский суд по правам человека очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова", - сообщил министр.

В частности, в решении ЕСПЧ отмечается, что "РФ до до 5 сентября должна предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, какое медицинское обслуживание им предоставлялось, и предоставляется ли такое обслуживание сейчас".



Кроме того, РФ должна предоставить информацию о политзаключенных, в доступе к которым российская сторона по надуманным причинам отказывала украинским консулам, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и другим представителям украинского государства и активистам.



Напомним, 10 августа заместитель министра юстиции, Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина написал в Facebook, что Украина подала новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) касательно украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах России и аннексированного Крыма.

Отметим, ранее ПАСЕ и НАТО призвали Россию освободить всех политзаключенных.