Донбасс: за сутки пятеро украинских защитников погибли, семеро ранены

Так Россия "поздравила" Украину с Днем Независимости

В течение минувших суток, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках, однако оставалась полностью контролируемой.

Противник 42 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупанты вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки горячее всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также прибегнул к штурмовым действиям. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях.

Также оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов по нашим позициям вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского.

За прошедшие сутки пятеро украинских защитников погибло, семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение ночи оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. У Крымского ночью оккупанты вновь открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополя применили 82 мм минометы.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины с начала суток нет.

По данным разведки, за минувшие сутки 12 оккупантов уничтожено, еще 20 получили ранения.

Накануне Фокус со ссылкой на Минобороны писал о том, что в результате пятичасового боя возле Крымского на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих и еще семеро получили ранения.